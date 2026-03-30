Россиян предупредили о способе мошенничества при аренде самокатов

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru предупредил, что злоумышленники используют фальшивые QR-коды в сфере аренды самокатов для кражи денег и данных пользователей.

Как заметил собеседник издания, подделка QR-кодов и использование их для фишинга является распространенной схемой мошенничества. Эксперт указал, что мошенники создают фальшивые веб-страницы, которые имитируют интерфейс известных сервисов, и их распространяют, в частности, распечатывая на листовках, этикетках или делясь ими в цифровом виде с помощью электронной почты, СМС-сообщений или социальных сетей.

По словам Щербаченко, злоумышленники могут печатать свои собственные QR-коды, либо наклеивая поверх настоящего кода непосредственно на руле или корпусе самоката, либо размещая рядом. При этом он обратил внимание, что мошенники могут закрашивать заводскую информацию, чтобы пользователь гарантированно воспользовался фальшивкой.

При сканировании такого кода пользователь попадет на фишинговый сайт, где его попросят ввести оплату, и таким образом мошенник стремится заставить пользователя установить вредоносное программное обеспечение, чтобы перехватить контроль за телефоном, уточнил собеседник издания.

Эксперт добавил, что визуально поддельный код отличить от настоящего возможно, но это сложно. Он уточнил, что адрес ссылки нужно проверять вручную, и если сканирование перенаправляет на сомнительный или странный адрес, лучше не переходить по нему, пишет МК.