«Брокер» лишил жителя Самары около 2 млн рублей

По данным ГУ МВД России по Самарской области: в полицию Самары поступило заявление от 55-летнего местного жителя о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к мужчине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением - получить доход от инвестирования денежных средств.

Не проверив легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника, самарец осуществил несколько переводов на предложенные неизвестным счета на сумму около 2 000 000 рублей.

Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем «брокерской фирмы», мужчина не смог. Попытки связаться с «брокером» также не увенчались успехом.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.