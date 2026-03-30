В Соцфонде рассказали об автоматическом перерасчёте пенсий
В Кошкинском районе горел жилой дом на площади 60 квадратных метров
В Иране обсуждают выход из договора о нераспространении ядерного оружия
В Самаре хотят провести повторные торги по организации спасательных постов
Жители Самары собрали новый гуманитарный груз для бойцов СВО
В Ставропольском районе квадроцикл съехал в кювет и врезался в дерево
Иван Носков: «Семейная зарница” - это обновленный формат легендарной игры для команд из всех регионов России»
«РКС-Самара» выявили 68 самовольных врезок
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
«РКС-Самара» выявили 68 самовольных врезок

Сотрудники «РКС-Самара» за год выявили 68 самовольных подключений к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в частном секторе Самары. Из них 53 врезки были сделаны в водоснабжение, 15 – в канализацию. Начисление за незаконное пользование ресурсами составило 4,8 млн рублей. Штрафные санкции за самовольное подключение всегда превышают мнимую экономию, которой пытались добиться нарушители.

Любое несанкционированное подключение к водопроводу и канализации – потенциальная угроза здоровью горожан. Все работы на сетях водоснабжения и водоотведения должны проводиться только специализированными организациями с соблюдением всех необходимых норм и правил. А самовольщики сознательно подвергают своих соседей риску!

Кроме того, любая врезка – нарушение действующей гидромодели городского водоснабжения, которое негативно сказывается на давлении в сетях у ближайших абонентов, а иногда и целых районов.

В Самаре выявление незаконных подключений к централизованным системам водоснабжения и водоотведения проводится уже более 10 лет.

Проверка частного сектора специалистами ресурсоснабжающего предприятия ведётся как планово, так и по сообщениям от соседей. В начале этой работы обнаруживали целые улицы, сотни домов, подключённые самовольно. Сейчас, благодаря планомерной работе ресурсников, такие случаи стали единичными.

«РКС-Самара» ещё раз напоминает, что в случае необходимости подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения необходимо обращаться в ресурсоснабжающую компанию. Подробнее на сайте https://samcomsys.ru/order

Теги: РКС-Самара

