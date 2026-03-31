В «РКС-Самара» подвели итоги программы «Бережливое производство» за 2025 год и наградили лучших рационализаторов

В «РКС-Самара» подвели итоги программы «Бережливое производство» за 2025 год. Каждый год все сотрудники предприятия подают рационализаторские заявки, чтобы улучшить рабочий процесс, сэкономить ресурсы, повысить производительность. Заявки рассматривает специальная комиссия, наиболее перспективные направляются в работу. Так, в прошлом году сотрудники подали 1953 инициативные заявки, экономическая эффективность которых предположительно составит более 29 млн рублей. Авторов самых полезных и интересных идей наградили в торжественной обстановке.

Рационализация и улучшения для «РКС-Самара» – величина постоянная. «Мы с вами – единственное предприятие, которое внесено в Книгу рекордов России за наибольшее количество поданных инициативных заявок, – напомнил главный управляющий директор Владимир Бирюков. – Это говорит об отношении коллектива к своему труду, к производству. Рационализация – это бесконечный процесс, мы не должны останавливаться, будем продолжать улучшения и развиваться».

Пользу и другие положительные стороны «Бережливого производства» отметили и гости мероприятия: студенты профильных колледжей, представители администраций Октябрьского, Железнодорожного и Красноглинского районов, банка-партнёра, областного профсоюза работников жизнеобеспечения. «Мы с вами похожи, у нас тоже приветствуется инновационная деятельность, – отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Наталья Маршалова. – Именно сотрудники знают производственный процесс лучше всех, именно они могут предложить действенные изменения. С помощью инноваций мы меняемся каждый день».

Перемены не только на производстве, но и в образовании пообещал и Владимир Бочков, директор Строительно-энергетического колледжа им. Петра Мачнева: «Бережливое отношение важно в любом процессе. Думаю, что студенты, которые здесь присутствуют, скоро почувствуют желание совершенствовать процесс обучения, а потом и работы».