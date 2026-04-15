Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники

В Самаре началась подготовка к майским праздникам — Дню весны и труда и Дню Победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия, запланированные в областной столице, обсудили на оперативном совещании под председательством главы города Ивана Носкова.

Планируется, что кинотеатр под открытым небом в Самаре откроется с 1 мая в амфитеатре IV очереди набережной. До 11 мая, а далее в памятные даты и даты воинской славы России там будут показывать фильмы о Великой Отечественной войне. В День весны и труда пройдет церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Самара – город трудовой доблести» на Аллее Трудовой Славы.

В День Победы главным событием в Самаре станет праздничный парад на площади Куйбышева. Все городские музеи 9 мая откроют свои основные экспозиции для бесплатного посещения.