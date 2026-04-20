Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В Народную программу «Единой России» поступило более 240 тысяч предложений со всей страны

Работа над новой Народной программой идёт исходя из интересов избирателей и реальных возможностей экономики страны, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Онлайн в новую программу поступило 130 тысяч предложений – сбор идёт на сайте естьрезультат.рф. Все инициативы распределены на пять смысловых блоков.

Первый — «Устройство самой большой страны в мире». Сейчас в нём — 44 тысячи предложений, которые касаются того, что обеспечивает повседневную жизнь каждого человека: медицины, образования, ЖКХ, экологии, формирования доступной среды, сообщил Председатель партии на заседании Экспертного совета.  

«Второй блок касается производительности труда и кадров. Он собрал 30 тысяч предложений по повышению эффективности производства, оптимизации ресурсов, наукоёмким и цифровым решениям в промышленности, подготовке кадров. 24 тысячи предложений поступило по направлению культурно-ценностный вызов. Этот блок охватывает вопросы патриотического воспитания, развития культуры, искусства, молодёжной политики и защиты наших российских ценностей. 23 тысячи инициатив относится к блоку «Демографический вызов». Он затрагивает вопросы рождаемости, поддержки семей с детьми, продолжительности и качества жизни», — рассказал Дмитрий Медведев.  

По его словам, внимание люди уделяют и блоку, связанному с обеспечением безопасности в стране.  

«Это тема, которая включает в себя оборонно-технологический вызов. Он объединил 12 тысяч предложений. Речь идёт о развитии новых технологий производства, которые усиливают оборонный потенциал страны, укрепляют её суверенитет», — добавил Дмитрий Медведев.  

Он подчеркнул, что для всех разделов новой Народной программы «Единой России» важна тема поддержки участников СВО.   

«В действующей народной программе этот раздел появился в конце 2024 года, потому что мы программу дополняем в движении, что называется, на марше. Не ждём Съезда или каких-то электоральных событий. Эту работу мы тоже продолжаем, подчёркиваю, не в рамках отдельного блока, а по всем направлениям нашей программы: от медицины и реабилитации до образования, занятости», — заявил Председатель партии.

Для отчёта по действующей программе и сбора предложений в новую партия проводит форумы — их состоялось 43 региональных и три окружных. Каждый посвящён конкретной теме: развитию промышленности, жилищному строительству, детям, молодёжи.

«Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов «с земли», звучит критика со стороны представителей Правительства. Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина», — сказал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Сегодня избиратели ожидают новых решений, подчеркнул он.

«Идут предложения в новую Народную программу. Поэтому формат, который нами выбран, позволяет рассчитывать, что в конечном итоге программный документ, с которым мы с вами пойдём на выборы, отработанный в формате всенародных предложений, это точно тот документ, за который нам с вами будет не стыдно. Количество форумов и мероприятий в связи с проведением избирательной кампании будет расти. Поэтому наша работа будет более интенсивной. И объем предложений, конечно, однозначно перейдёт на миллионы», – акцентировал секретарь Генсовета партии.

Результаты обработки поступивших инициатив представили эксперты. Самое важное, что волнует людей, это доступные медицина и лекарства, поддержка семей с детьми, особенно многодетных, состояние дорог, ЖКХ, водоустройство, вода в малых городах и сёлах, экология, утилизация отходов, отметил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Алексей Комиссаров.

«По каждому блоку проводим обсуждение. Это социальный блок, инфраструктура, природные ресурсы, экология, экономика, работа и промышленность, суверенитет и безопасность. В каждой сессии активно участвуют не только профессора, научные сотрудники, но и представители профильных органов государственной власти. Мы агрегируем эти предложения, проводим профессиональный анализ, осуществляем оценку реализуемости, социальной значимости в соответствии с государственным приоритетом и, конечно, реальным запросом граждан», – сказал он.

Отдельное направление Народной программы – технологический блок. Он будет содержать инновационный раздел, который рассчитан на перспективу до 2050 года. Основной же раздел касается ближайших перспектив технологического развития, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. В формировании технологического блока участвует Совет «Единой России» по инновационному и технологическому развитию.

«К работе Совета привлекаем безоговорочных авторитетов в той или иной сфере. Если мы говорим про искусственный интеллект – это Сбер, если гражданские беспилотники – Геоскан, Центр беспилотных систем и технологий, научные школы: Бауманка, МФТИ, Институты развития, ВЭБ, Сколково. Наша задача – сформировать технологический раздел таким образом, чтобы он отвечал на вопросы, какие самые удобные и перспективные технологии будут в сферах обеспечения связи, оказания медицинских услуг, образовательных услуг, в сфере безопасности», – сказал Дмитрий Баканов.

Об инициативах в сфере жилищного строительства и обеспечения жильём рассказала президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. По её словам, анализ предложений в Народную программу показал, что необходимо развивать арендное жильё, механизмы жилищно-строительных кооперативов и комплексного развития территорий. 

О поддержке предпринимательства говорил председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, эксперты считают, что в новой Народной программе должны найти отражение вопросы финансовой поддержки малого бизнеса по федеральной программе, повышения производительности труда, нового образовательного стандарта предпринимательства и единого стандарта по имущественной поддержке участников СВО, которые открыли собственное дело по партийной программе «СВОй бизнес».

Помимо этого, речь шла о непосредственной поддержке участников спецоперации. Они касаются занятости ветеранов спецоперации, обеспечения их жильём, адаптации к мирной жизни, участия в патриотическом воспитании детей и молодежи. Их разработали при участии самих ветеранов, представителей власти и общественных организаций, сообщил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

«Единая Россия» – правящая партия, и она не должна заниматься прожектерством и популизмом, давать неисполнимые обещания, заявил он.

«Другие партии, естественно, это делают, на этом всё устроено. Оппозиция, любая оппозиция, всегда находится в положении, когда её задача – в основном критиковать. Поэтому для нас популизм является недопустимым решением или недопустимым подходом. Нужно и дальше в тесном взаимодействии с коллегами из Правительства и, конечно, также с экспертным сообществом тщательно выверять каждую формулировку и цифру Народной программы. Я прошу всех к этому отнестись максимально внимательно», – заключил Председатель партии.

Отметим, что от жителей Самарской области уже поступило более 1 200 предложений в новую Народную программу. Сбор предложений проходит на сайте «Есть результат» https://естьрезультат.рф/

Напомним, старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

