Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Ветераны Сызранской транспортной полиции принимали поздравления по случаю Дня ветерана органов внутренних дел Российской Федерации

В этом году по всей России проходит празднование 35‑летия со дня основания ветеранской организации.

17 апреля в актовом зале Сызранского ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ветерана органов внутренних дел РФ. Во встрече приняли участие руководство линейного отдела, ветераны, действующие сотрудники сызранской транспортной полиции, в режиме видео-конференц-связи руководство УТ МВД России по ПФО и представители ветеранских организаций линейных подразделений.

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов, обращаясь к собравшимся, выразил слова благодарности, подчеркнув личный вклад каждого пенсионера в профессиональное обучение и воспитательную работу с сотрудниками.

Сызранская транспортная полиция по праву гордится своими многолетними традициями, в основе которых — профессионализм, самоотверженность, личное мужество и преданность долгу. Эти качества формировались поколениями сотрудников, и особый вклад в это внесли ветераны. Именно у них действующий личный состав перенимает бесценный опыт.

После завершения службы офицеры в отставке не остаются в стороне: они активно участвуют в деятельности отдела и профилактической работе, особое внимание уделяя патриотическому воспитанию молодежи.

Отдельные поздравления прозвучали в адрес председателя Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковника милиции в отставке Сергея Дектярева с вручением   Благодарственного письма от начальника УТ МВД России по ПФО генерал-майора полиции Игоря Авдеева.

Встреча прошла в теплой дружественной атмосфере, в адрес ветеранов МВД прозвучало много слов благодарности.

Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
20 апреля 2026  13:44
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
19 апреля 2026  10:53
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
