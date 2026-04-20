Ветераны Сызранской транспортной полиции принимали поздравления по случаю Дня ветерана органов внутренних дел Российской Федерации

В этом году по всей России проходит празднование 35‑летия со дня основания ветеранской организации.

17 апреля в актовом зале Сызранского ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ветерана органов внутренних дел РФ. Во встрече приняли участие руководство линейного отдела, ветераны, действующие сотрудники сызранской транспортной полиции, в режиме видео-конференц-связи руководство УТ МВД России по ПФО и представители ветеранских организаций линейных подразделений.

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов, обращаясь к собравшимся, выразил слова благодарности, подчеркнув личный вклад каждого пенсионера в профессиональное обучение и воспитательную работу с сотрудниками.

Сызранская транспортная полиция по праву гордится своими многолетними традициями, в основе которых — профессионализм, самоотверженность, личное мужество и преданность долгу. Эти качества формировались поколениями сотрудников, и особый вклад в это внесли ветераны. Именно у них действующий личный состав перенимает бесценный опыт.

После завершения службы офицеры в отставке не остаются в стороне: они активно участвуют в деятельности отдела и профилактической работе, особое внимание уделяя патриотическому воспитанию молодежи.

Отдельные поздравления прозвучали в адрес председателя Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковника милиции в отставке Сергея Дектярева с вручением Благодарственного письма от начальника УТ МВД России по ПФО генерал-майора полиции Игоря Авдеева.

Встреча прошла в теплой дружественной атмосфере, в адрес ветеранов МВД прозвучало много слов благодарности.