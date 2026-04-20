Молодёжка Народного фронта провела субботник в парке имени Ю.А. Гагарина

Активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области совместно с учащимися школы №170 провели субботник на территории парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Мероприятие прошло в рамках всероссийской недели субботников «Мы за чистоту!».

Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, участники субботника выполнили запланированный объём работ. Вооружившись перчатками, граблями, лопатами и мешками для мусора, ребята собрали опавшую листву и привели в порядок газоны и дорожки.

По итогам субботника парк преобразился: дорожки стали чище, а газоны приобрели ухоженный вид. Теперь горожане и гости района могут с комфортом отдыхать в одном из любимых мест Самары.

«Парк Гагарина - знаковое место для самарцев. Мы считаем своим долгом поддерживать его в чистоте. Ребята из 170-ой школы откликнулись и показали: молодёжи не всё равно, как выглядят общественные пространства. Такие совместные акции воспитывают ответственность и учат беречь то, что нас окружает» - отметила координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Ученики школы №170, в свою очередь, подчеркнули, что участие в таких акциях помогает почувствовать свою ответственность за свой город и увидеть результат своих усилий.