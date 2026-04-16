В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
Курс рубля достиг многолетнего максимума
Курс рубля достиг многолетнего максимума
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
В Самарской области стартовала Неделя креативного бизнеса

222
В Самарской области стартовала Неделя креативного бизнеса

В региональном центре «Мой бизнес» начал работу масштабный форум «Неделя креативного бизнеса 3.0». Событие, которое проводится в Самарской области уже третий год, объединило на одной площадке креативное бизнес-сообщество региона, ведущих экспертов федерального уровня и представителей органов власти.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что креативная экономика -это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше.

«Темпы роста сектора креативных индустрий - значительные, сегодня на территории Самарской области зарегистрировано более 10 тысяч таких предприятий. И мы рассчитываем, что в ближайшие годы достигнем показателя, поставленного Президентом, по увеличению вклада сектора в экономику страны, - отметил заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Мы уже видим, как растет число предпринимателей, развивающих бизнес в творческих сферах. В секторе занято более 81 тысячи человек - это больше 7% от всех занятых в регионе. Продолжим системную работу по развитию сектора и поддержке наших предпринимателей».

Программа Недели креативного бизнеса пройдет по трем тематическим трекам: «Контекст», «Идентичность», «Характер». Темы подобраны таким образом, чтобы профессиональное сообщество региона получило на одной площадке много полезной и актуальной информации, которую с успехом можно применять в собственных творческих проектах.

«Сейчас креатив на пике и развивается очень стремительно, поэтому необходимо везде присутствовать, изучать, быть в тренде. Мы в бизнесе уже 15 лет и постоянно посещаем подобные мероприятия - черпаем вдохновение, ищем новые знакомства, новые решения», - рассказывает предприниматель Алексей Судоргин.

Старт «Недели креативного бизнеса» посетили свыше 300 жителей региона. Первый день форума посвятили разговору о современных трендах, положении на рынке и будущем креативных индустрий. Ключевым событием стала пленарная сессия «Возможности для креативных индустрий Самарской области». Эксперты обсудили доступные меры господдержки, вопросы поиска кадров и возможности роста креативных проектов.

«Рады, что внимание к творческим людям растет, и нам для развития дают необходимые инструменты - это и грантовая поддержка, и информационная, и, порой, юридическая. Это очень здорово, - считает основательница ювелирной студии Виктория Ефремова. - Форум замечательный, здесь поднимаются новые темы, выступают опытные спикеры. Это огромная площадка для новых знакомств, для продвижения себя, и в целом для понимания, в какую сторону креативщикам двигаться».

На форуме также подвели итоги масштабного исследования креативных индустрий. Его по заказу Минэкономразвития региона провел Институт развития городов «Полис». С 2020 года рынок креативной экономики Самарской области вырос на 106% и теперь составляет 291,4 миллиарда рублей. А вклад этого сектора в экономику региона увеличился на 93% и достиг 123 миллиардов рублей — это почти 4% от всего, что производит область. Эксперты отметили, что креативные индустрии динамично развиваются и становятся одной из важных опор экономики.

Депутат Самарской Губернской Думы Елена Крылова напомнила, что именно Самарская область была первым российским регионом, где был принят Закон о развитии креативных индустрий. Многие его положения и наши региональные практики были использованы при разработке уже федерального закона. «На прошлом заседании нашего комитета мы заслушали информацию о том, что сегодня наблюдается значительный рост в отрасли креативных индустрий. И более того, у региона имеется огромный потенциал на дальнейшее развитие. Нам, как депутатам, крайне важно присутствовать на таких мероприятиях, потому что здесь мы можем пообщаться напрямую с участниками этой отрасли, увидеть образцы их творческих производств, услышать из первых уст о том, насколько эффективно работает наш закон, какие у него есть «узкие места», в каком направлении нам следует двигаться на законодательном уровне для того, чтобы помочь креативному сектору, а значит, и в целом экономике Самарской области», - отметила парламентарий

На площадке форума работала небольшая ярмарка, где можно было приобрести уникальные товары локальных производителей. «На ярмарке от «Мой бизнес» я впервые, считаю, что такая площадка прекрасно подходит для налаживания контактов и поиска клиентов», - поделилась основательница творческой мастерской Земфира Гараева.

Также на площадке форума состоялось подписание договора о сотрудничестве между региональным центром «Мой бизнес» и Поволжским государственным университетом сервиса. Документ предполагает сотрудничество между сферой предпринимательства и образования в Самарской области, а также позволит реализовывать совместные проекты.

Неделя креативного бизнеса продолжится 16 и 17 апреля. Во второй день речь пойдет о культурном коде. В третий, финальный день участники обсудят позиционирование креативного проекта. Принять участие в мероприятиях форума можно, пройдя регистрацию на сайте creativesamara.ru.

Неделя креативного бизнеса проводится при грантовой поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.

