В Самаре на пожаре в частном доме погиб мужчина

Утром в четверг, 16 апреля, в Железнодорожном районе Самары произошел смертельный пожар. Трагедия случилась недалеко от пересечения улиц Партизанской и Мяги, пишет 63.ру.

«В 03:37 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме, расположенном по адресу — Партизанская, 23. В 05:13 пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Погиб мужчина 1968 года рождения. Для тушения огня привлекали 38 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 29 человек, 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается», — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.