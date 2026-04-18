В Самаре прорабатывается вопрос строительства новой магистрали на территории бывшего завода ЗИМ. Соответствующие предложения обсуждались на совещании в министерстве градостроительной политики Самарской области в рамках разработки единого документа территориального планирования города.

Речь идет об улице Липецкой, которая должна стать магистралью общегородского значения третьего класса с регулируемым движением. Согласно предложениям, основная проезжая часть будет насчитывать не более четырех полос — по две в каждом направлении. Как отметили эксперты, если сделать больше, улица превратится в «бутылочное горлышко».

При активном освоении территории для обслуживания прилегающих кварталов и организации парковки потребуется строительство улиц-дублеров.

В обсуждении участвовали представители минтранса, департамента градостроительства и транспорта администрации Самары, а также эксперты из НИИ ПГ Санкт-Петербурга и ГБУ «МосТрансПроект». Окончательные решения будут приняты после завершения всех согласований.

Кроме того, Улицу Белорусскую на Сухой Самарке расширят до четырех полос, пишет ГТРК-Самара.