В Самаре хотят запретить ездить на электросамокатах по двум улицам

В городском департаменте транспорта сообщили, где в этом году нельзя будет кататься на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, пишет ПроГородСамара.

Запрет коснется улиц Ленинградской и Максима Горького на участке от Комсомольской до Вилоновской. Кроме того, планируют поставить "лежачие полицейские" на тротуарах, например, от бассейна ЦСК ВВС до памятника "Ладья" на набережной.

Также рассматривают установку "лежачих полицейских" в сквере Мичурина, на пешеходном бульваре Ташкентской и на аллее "Последняя миля" от остановки "Стадион Самара Арена" до спортивного комплекса.

Все это сделали в ответ на жалобу одной из жительниц, которая в соцсетях попросила губернатора решить проблему с электросамокатами.