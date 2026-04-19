В России стало больше женщин среди водителей такси

В России отмечается рост количества женщин, работающих водителями такси, сообщил в воскресенье, 19 апреля, «Известиям» основатель таксопарка STAX Станислав Еговцев. По его словам, доля женщин в этой профессии увеличилась с 1–2% в 2015 году до 5–8% в 2026-м.

«Динамика очевидна, и отрасль это замечает», — отметил Еговцев.

Эксперт подчеркнул, что важным фактором для дальнейшего притока кадров станет повсеместное введение норм по установке камер видеонаблюдения в салонах автомобилей. В ряде стран такое требование закона уже действует и защищает как водителя, так и пассажира, пишут "Известия".

«Когда норма на камеры в салонах такси появится в России — число женщин за рулем такси вырастет заметно. Уверен: это вопрос не «если», а «когда», — добавил он.

Среди основных причин выбора этой профессии в России специалист выделил гибкий график и отсутствие потолка по доходам. Также отмечается, что женщины часто имеют более высокий рейтинг и получают больше чаевых за счет аккуратного стиля вождения и поддержания чистоты в салоне.

По словам Еговцева, такая тенденция соответствует общемировой практике. В США доля женщин среди водителей в сервисах Uber и Lyft составляет 27%, а в Японии этот сегмент считается престижным и высокооплачиваемым. В таких странах, как Индия, Египет и ОАЭ, существуют специализированные сервисы, где и водителями, и пассажирами являются исключительно женщины.