Банки рекордно снизили одобряемость ипотеки до 49,9%

Российские банки одобряют менее половины заявок на ипотеку для покупки квартир в новостройках. Об этом 19 апреля рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Средняя одобряемость ипотечных кредитов на первичном рынке жилья за последние шесть месяцев снизилась с 61,5% в ноябре прошлого года до 49,9% в апреле текущего года. На вторичном рынке, напротив, она выросла с 61,2% до 63%», — констатирует заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

За последние два года одобряемость кредитов для покупки квартир в новостройках впервые опустилась до столь низкого уровня. До этого рекордно низкое значение отмечалось в феврале 2025 года, когда одобряемость кредитов на первичном рынке снижалась до 51,8%, а максимально высокий уровень фиксировался в мае 2024 года — 65,3%. На вторичном рынке минимум отмечался в марте 2024 года — 55,2%, а максимум в январе 2026 года — 63,7%.

«Ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья продолжают снижаться, при этом среди покупателей преобладают те, которые оформляют кредиты с большой долей первоначального взноса, а это повышает уровень одобрения. Плюс банки стали активнее конкурировать за таких заемщиков», — продолжает эксперт.

Ситуация с одобряемостью кредитов на первичном рынке жилья, по словам Решетниковой, выглядит иначе, поскольку банки находятся в ожидании более мягких условий по макропруденциальным надбавкам к коэффициентам риска по подобным кредитам, которые должны начать действовать с начала мая. Это сделает такие кредиты более выгодными для кредитных организаций. Еще один фактор снижения одобряемости — это снижение компенсации банкам за выдачу льготных кредитов с начала года.

«Тем, кому банки сейчас отказывают в выдаче льготного кредита, есть смысл заново подать заявку в мае, к тому времени одобряемость должна вырасти. Дальнейшее откладывание оформления льготного кредита — очень рискованная история, поскольку вновь обсуждается вопрос применения дифференцированных ставок по семейной ипотеке», — подытожила Решетникова.