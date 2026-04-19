В Минпросвещения ответили на инициативу продлить учебный год
В Минпросвещения ответили на инициативу продлить учебный год
Минздрав утвердил список заболеваний, с которыми не возьмут в охранники
Минздрав утвердил список заболеваний, с которыми не возьмут в охранники
Синоптики прогнозируют резкое похолодание перед майскими праздниками
Синоптики прогнозируют резкое похолодание перед майскими праздниками
Количество коттеджных поселков в Самарской области будет только расти
Количество коттеджных поселков в Самарской области будет только расти
Самарцы пожаловались на работу автобуса № 37 и троллейбусов № 17 и 19
Самарцы пожаловались на работу автобуса № 37 и троллейбусов № 17 и 19
В Волжском районе в ДТП пострадали пешеход и пассажирка
В Волжском районе в ДТП пострадали пешеход и пассажирка
В России в четыре раза сократился импорт европейского пива за февраль
В России в четыре раза сократился импорт европейского пива за февраль
В Самаре иномарка врезалась в вазовскую легковушку, а ту отбросило на заграждение
В Самаре иномарка врезалась в вазовскую легковушку, а ту отбросило на заграждение
Банки рекордно снизили одобряемость ипотеки до 49,9%

292
Банки рекордно снизили одобряемость ипотеки до 49,9%

Российские банки одобряют менее половины заявок на ипотеку для покупки квартир в новостройках. Об этом 19 апреля рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Средняя одобряемость ипотечных кредитов на первичном рынке жилья за последние шесть месяцев снизилась с 61,5% в ноябре прошлого года до 49,9% в апреле текущего года. На вторичном рынке, напротив, она выросла с 61,2% до 63%», — констатирует заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

За последние два года одобряемость кредитов для покупки квартир в новостройках впервые опустилась до столь низкого уровня. До этого рекордно низкое значение отмечалось в феврале 2025 года, когда одобряемость кредитов на первичном рынке снижалась до 51,8%, а максимально высокий уровень фиксировался в мае 2024 года — 65,3%. На вторичном рынке минимум отмечался в марте 2024 года — 55,2%, а максимум в январе 2026 года — 63,7%.

«Ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья продолжают снижаться, при этом среди покупателей преобладают те, которые оформляют кредиты с большой долей первоначального взноса, а это повышает уровень одобрения. Плюс банки стали активнее конкурировать за таких заемщиков», — продолжает эксперт.

Ситуация с одобряемостью кредитов на первичном рынке жилья, по словам Решетниковой, выглядит иначе, поскольку банки находятся в ожидании более мягких условий по макропруденциальным надбавкам к коэффициентам риска по подобным кредитам, которые должны начать действовать с начала мая. Это сделает такие кредиты более выгодными для кредитных организаций. Еще один фактор снижения одобряемости — это снижение компенсации банкам за выдачу льготных кредитов с начала года.

«Тем, кому банки сейчас отказывают в выдаче льготного кредита, есть смысл заново подать заявку в мае, к тому времени одобряемость должна вырасти. Дальнейшее откладывание оформления льготного кредита — очень рискованная история, поскольку вновь обсуждается вопрос применения дифференцированных ставок по семейной ипотеке», — подытожила Решетникова.

В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник
