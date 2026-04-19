В Волжском районе в ДТП пострадали пешеход и пассажирка

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло 18 апреля в 20:20 в Волжском районе. 48-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 21104, двигался по автомобильной дороге «Обход г. Самары» в направлении п. Преображенка. В пути следования, на 1 км указанной автодороги, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на 53-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства, на разрешающий сигнала светофора. Пешеход и 39-летняя женщина-пассажир автомобиля госпитализированы.