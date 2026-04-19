В Самаре иномарка врезалась в вазовскую легковушку, а ту отбросило на заграждение

18 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 06:00 в Промышленном районе города Самары. 58-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по ул. Стара-Загора, в направлении ул. Ново-Вокзальная. В пути следования, напротив д. № 59/1, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за безопасностью дорожного движения и, не справившись с рулевым управлением автомобиля, совершил наезд на автомобиль Ваз 21120, под управлением 40-летнего водителя, остановившегося на запрещающий сигнал светофора. После удара автомобиль Ваз 21120 отбросило вправо, где произошел наезд на препятствие (металлические ограждения), расположенные справа по ходу движения. 39-летняя женщина-пассажир автомобиля Hyundai Solaris госпитализирована.