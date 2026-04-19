В ГД предложили ввести жалобы на дипфейки в социальных сетях

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) 19 апреля предложил обязать российские платформы внедрить кнопку «Пожаловаться на дипфейк».

«Прошу вас рассмотреть возможность нормативного закрепления инициативы, предусматривающей обязательное внедрение на отечественных крупных цифровых платформах и в социальных сетях отдельной кнопки «Пожаловаться на дипфейк» как самостоятельной категории обращения», — указано в обращении на имя главы министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, текст письма передает «РИА Новости».

Отмечается, что предлагается внедрить ускоренную процедуру рассмотрения подобных жалоб с приоритетной модерацией, а также разработать механизмы взаимодействия с гражданами, чьи персональные данные были задействованы в создании такого контента. По мнению Чернышева, реализация этих мер позволит значительно повысить уровень цифровой безопасности, минимизировать распространение недостоверной информации и укрепить доверие к цифровой среде.