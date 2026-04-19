В Сызрани полицейские устанавливают личности и местонахождение женщин, подозреваемых в совершении кражи

В марте текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился местный житель, который сообщил о том, что у него похитили банковскую карту, а спустя некоторое время на телефон стали приходить уведомления об оплате покупок, которые он не совершал.

Полицейские выехали по указанному адресу, в торговый центр на ул. Советская. Опросили пострадавшего, запросили финансовые документы с банковского учреждения.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников торговой точки, осмотрели предполагаемое место происшествия, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения. На одном из видео зафиксирован момент оплаты покупок похищенной картой неизвестными женщинами.

Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами розыскиваемых.

Приметы подозреваемых:

1 – женщина, на вид 50-60 лет, плотного телосложения, рост 163-165 см., короткая стрижка, волосы окрашены в светлый цвет.

Была одета: куртка с капюшоном темного цвета, джинсы широкого кроя.

2 – женщина, на вид 50-60 лет, плотного телосложения, рост 163-165 см., короткая стрижка, волосы окрашены в темный цвет.

Была одета: жилетка светлого цвета, кофта, джинсы широкого кроя.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464)333-866, 8(8464)355-037, 8-902-426-34-70 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

Полицейские напоминают, за хищение денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.