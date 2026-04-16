В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
Курс рубля достиг многолетнего максимума
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
Билайн установил новую норму телекома — компания включила валюту для нейросетей в свои пакеты

ИИ-токены теперь доступны клиентам наравне с минутами и гигабайтами

Билайн первым на рынке предложил новое наполнение телеком-продуктов — теперь вместе с минутами и гигабайтами клиенты оператора ежемесячно получают ИИ-токены*. Баланс пользователей обновленной подписки Bee (Би) регулярно пополняется 300 токенами для доступа к нейросетям без дополнительной платы.

ИИ-сервисы уже стали базовой потребностью современных пользователей. За последний год интерес к нейросетям в продуктах Билайна вырос более чем в три раза. Самые востребованные сценарии — текстовые запросы и генерация изображений, на них приходится около 60% всех запросов клиентов. При этом активно растёт количество взаимодействий с нейросетями и ассистентами в учебных, рабочих и бытовых задачах и ситуациях.

Именно к таким сервисам открывают доступ ИИ-токены. Их можно использовать для отправки запросов различным нейросетям через веб-версию «Нейрочата» или бесшовно из мобильного приложения Билайн (12+) без дополнительных настроек. Токены можно копить, они не сгорают в конце месяца, их баланс отображается как в личном кабинете клиента, так и в интерфейсе «Нейрочата». Пользователям также доступна детализация по пополнению и расходованию токенов.

По умолчанию клиентам Bee каждый месяц будут начисляться по 300 ИИ-токенов. И это не формальный минимум, а реальный объём для повседневного использования нейросетей. В зависимости от модели (а их почти три десятка) этого может хватить на сотни запросов. Если токенов оказалось недостаточно, их можно докупить.

«Телеком начинал свою историю с продажи минут для звонков. Затем операторы стали предлагать гигабайты для доступа в интернет. Сегодня Билайн первым из операторов сделал следующий шаг и включил в своё предложение ИИ-токены для доступа к нейросетям. Фактически ИИ-токены теперь являются четвёртой полноценной валютой в подписке Bee (Би) наряду с пакетами минут, смс и ГБ. Нейросети уже перестали быть нишевой технологией и становятся частью повседневной жизни — Билайн отвечает на этот тренд и предлагает клиентам новую ценность удобным и бесшовным способом. Для клиента это означает простую вещь: доступ к нейросетям становится такой же естественной частью тарифного предложения, как минуты и гигабайты. Мы встроили ИИ-токены в подписку Bee (Би), наше самое популярное и масштабное предложение, чтобы доступ к нейросетям получило максимальное число клиентов. Мы считаем, что такой подход становится новой нормой для отечественного и мирового телекома. И примечательно, что Билайн, как прогрессивная и технологичная компания, первым представляет эту инновацию на российском рынке. В наших планах включить начисление токенов во все наши тарифные предложения», — рассказал гендиректор Билайна Сергей Анохин.

* С 14 апреля 2026 г. на подписке/тарифном плане бесплатно предоставляется 300 токенов для пользования нейросетями в сервисе «нейрочат билайн x daisy» (дейзи). В месяц может быть начислено не более 600 токенов. При изменении подписки/тарифного плана предоставленные токены доступны для использования в течение 30 суток, далее они аннулируются. Перечень доступных нейросетей в сервисе «нейрочат билайн x daisy», условия их использования размещены на сайте beeline.ru.

Источник изображения – Билайн.

