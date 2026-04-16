В «ЗИМ Галерее» пройдет авторская экскурсия по выставке «Красота земная и небесная»

19 апреля в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет авторская экскурсия Дины Богусоновой по выставке «Красота земная и небесная» (12+). Вход свободный.

В экспозиции представлена живопись Дины Богусоновой и произведения в технике горячей эмали. Значительная часть работ подготовлена художницей специально для выставки в «ЗИМ Галерее».

- Живопись – это мгновение, которое художник пытается ухватить, сохранить и перенести на холст, – считает автор. - Она складывается из наблюдений за небом, человеком, садом, великой рекой, цветком…

Эти наблюдения за природой и человеком художница фиксирует в своих произведениях. На экскурсии Дина Богусонова расскажет о представленных на выставке сериях работ, их сюжетах, истории создания и техниках исполнения.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)