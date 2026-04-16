Гастроли Московского Губернского театра пройдут в Самаре

23 и 24 мая 2026 года состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдут показы спектаклей «Дон Жуан. Новый миф» и «Собака на сене».

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков отметил: «Наш театр участвует в программе «Большие гастроли» уже много лет, но в Самару мы приедем впервые. Самарская публика увидит одни из самых ярких постановок Губернского театра, которые пользуются неизменным успехом и в Москве, и в других городах. Шедевры мировой драматургии, Мольер и Лопе де Вега в новом прочтении – «Дон Жуан. Новый миф» Максима Меламедова и «Собака на сене» Александра Коручекова. Эти спектакли абсолютно разные по театральной эстетике и настроению, но каждый из них по-своему покоряет зрителей, заставляя задуматься о том, для чего мы живем в этом мире, и что делает нас по-настоящему счастливыми».

Жан-Батист Мольер

«Дон Жуан. Новый миф»

Трагикомедия

В мировой литературе, народных легендах, рыцарских балладах, музыке, кажется, нет образа более известного, бередящего фантазию художников, чем Дон Жуан. Удивительно, что изначально жестокий, безнравственный искатель приключений, насильник и убийца, Дон Жуан с течением времени становится в искусстве все более обаятельным и популярным обольстителем и философом. В чем же истинная тайна этого персонажа, которому удалось пройти сквозь века, по-прежнему вдохновляя художников на создание все новых и новых вариаций мифа о коварном обольстителе Дон Жуане, бросившем вызов общественной морали и небесам?

Режиссер Максим Меламедов предлагает увидеть неоднозначный, сложный образ Дон Жуана в вечном конфликте добра и зла, в смертельно опасной игре обольщений, в споре двух героев – Дон Жуана и Сганареля.

Знаменитая комедия Мольера в версии Московского Губернского театра стала притчей о поиске утраченной веры – в небеса, в любовь, в человека. Сценограф Филипп Шейн создал на сцене многоуровневое пространство, центром которой стала полуразрушенная колокольня церкви – символ веры, которую рано или поздно предстоит восстановить, обрести заново. Но удастся ли это Дон Жуану?

Продолжительность спектакля – 2 часа, спектакль идет без антракта

Возрастное ограничение: 16+

Начало показа – 23 мая, 19.00

Лопе де Вега

«Собака на сене»

Комедия

Сумятица любовных сомнений, воспетая 400 лет назад испанским гением Лопе де Вега, будоражит воображение и кружит головы всем без исключения. Объяснения и слезы, борьба амбиций и интриги, расставания, нежные мечты и ревность, и, конечно, ее величество Любовь! Все это – мир героев комедии «Собака на сене», созданный режиссером Александром Коручековым.

Герои спектакля проходят сложный путь, для того чтобы завоевать право на любовь. Надменная красавица Диана в смятении: она терзается сомнениями в выборе между достойными ее положения женихами и любовной страстью к безродному секретарю, ловеласу Теодоро. Который, в свою очередь, не может решить, кто ему больше по сердцу – прелестная Марсела или властная хозяйка. Готов ли Теодоро отступиться от прекрасной графини, сумеет ли Диана побороть в себе это опасное чувство? Ведь статус велит соблюдать все правила приличия.

Продолжительность спектакля – 3 часа с антрактом

Возрастное ограничение: 12+

Начало показа – 24 мая, 19.00