В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
Курс рубля достиг многолетнего максимума
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.23
-0.62
EUR 88.73
-0.53
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Более половины россиян задумываются о заработке на контенте

Hi-Tech Mail (проект VK) изучил, как россияне относятся к заработку через соцсети. 59% респондентов регулярно задумываются о заработке на контенте, 20% иногда посещают такие мысли, а 27% хотят этим заниматься, но пока не решились. 

Получать доход за ведение социальных сетей мечтают 38% участников опроса. 56% хотели бы монетизировать рекомендации: получать процент с продаж товаров по своим публикациям. Мужчины проявляют к такому формату больший интерес (58%), чем женщины (47%).

Респонденты считают, что у них уже есть влияние на аудиторию: 81% ответили, что друзья прислушиваются к их советам по выбору брендов, специалистов или услуг и впоследствии останавливаются на рекомендованных вариантах. Женщины чаще уверены в своем влиянии, но реже задумываются о запуске собственного блога.

Самыми популярными тематиками, которые пользователи выбрали бы для ведения блога, стали путешествия (15%) и гаджеты (14%). В топ тем также вошли автомобили (10%), животные (9%), хозяйство и садоводство (8%), кулинария (7%). Также респонденты упоминали темы музыки, кино, видеоигр, образования, ИТ и инвестиций. 

Опрос был проведен в апреле 2026 года, в нем приняли участие 5132 человек.

62% самарцев готовы покупать мебель «с рук»
16 апреля 2026, 12:35
В основном (69%) новую мебель жители Самары покупают на замену старой — если что-то сломалось или пришло в непотребный вид. Общество
22% родителей подростков из Самары рассказали, что их дети подрабатывали во время учебного года
16 апреля 2026, 10:45
Чаще всего дети сами находят работу — об этом рассказал 41% опрошенных. 24% родителей лично помогли подросткам трудоустроиться. Общество
Работники в Самарской области только начинают открывать для себя преимущества ИИ
16 апреля 2026, 09:51
В возрастном разрезе позитивные изменения чаще всего видит молодежь: в группе 18–24 года каждый шестой (17%) отмечает рост эффективности, а 15% — трансформацию... Общество
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
16 апреля 2026  13:52
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
16 апреля 2026  13:48
Отопление в Самаре отключат сегодня, 16 апреля
16 апреля 2026  11:36
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
