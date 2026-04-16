22% родителей подростков из Самары рассказали, что их дети подрабатывали во время учебного года

В опросе SuperJob приняли участие родители школьников 14—17 лет из Самары.



22% родителей подростков 14–17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение этого учебного года. В свободное от учебы время школьники чаще всего работали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений в общепите.



Чаще всего дети сами находят работу — об этом рассказал 41% опрошенных. 24% родителей лично помогли подросткам трудоустроиться. Дети еще 11% респондентов нашли подработку через друзей. 9% посодействовали работники учебных заведений.



Сегодня 24% родителей заявляют, что ребенок планирует работать летом. В топе популярных у подростков летних вакансий — курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожатый в лагере и помощник тренера.



Время проведения: 18 марта — 9 апреля 2026 года

Кем чаще всего подрабатывали дети 14—17 лет во время учебного года в свободное от учебы время (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)

• Курьер

• Разнорабочий

• Сотрудник пункта выдачи заказов

• Сотрудник заведения общественного питания

• Официант/бариста

• Помощник администратора

• Продавец

• Аниматор



Профессии для подработки детей 14—17 лет в летние каникулы (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)

• Курьер

• Разнорабочий

• Помощник администратора/администратор

• Сотрудник заведения общественного питания

• Вожатый в лагере

• Помощник тренера