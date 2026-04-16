В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
Курс рубля достиг многолетнего максимума
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
22% родителей подростков из Самары рассказали, что их дети подрабатывали во время учебного года

В опросе SuperJob приняли участие родители школьников 14—17 лет из Самары.


22% родителей подростков 14–17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение этого учебного года. В свободное от учебы время школьники чаще всего работали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений в общепите.

Чаще всего дети сами находят работу — об этом рассказал 41% опрошенных. 24% родителей лично помогли подросткам трудоустроиться. Дети еще 11% респондентов нашли подработку через друзей. 9% посодействовали работники учебных заведений.

Сегодня 24% родителей заявляют, что ребенок планирует работать летом. В топе популярных у подростков летних вакансий — курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожатый в лагере и помощник тренера.
 

Время проведения: 18 марта — 9 апреля 2026 года

Кем чаще всего подрабатывали дети 14—17 лет во время учебного года в свободное от учебы время (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)
• Курьер
• Разнорабочий
• Сотрудник пункта выдачи заказов
• Сотрудник заведения общественного питания
• Официант/бариста
• Помощник администратора
• Продавец
• Аниматор
 

Профессии для подработки детей 14—17 лет в летние каникулы (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)
• Курьер
• Разнорабочий
• Помощник администратора/администратор
• Сотрудник заведения общественного питания
• Вожатый в лагере
• Помощник тренера

 

62% самарцев готовы покупать мебель «с рус»
В основном (69%) новую мебель жители Самары покупают на замену старой — если что-то сломалось или пришло в непотребный вид. Общество
Более половины россиян задумываются о заработке на контенте
Получать доход за ведение социальных сетей мечтают 38% участников опроса. 56% хотели бы монетизировать рекомендации: получать процент с продаж товаров по своим... Общество
Работники в Самарской области только начинают открывать для себя преимущества ИИ
В возрастном разрезе позитивные изменения чаще всего видит молодежь: в группе 18–24 года каждый шестой (17%) отмечает рост эффективности, а 15% — трансформацию... Общество
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
Отопление в Самаре отключат сегодня, 16 апреля
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
