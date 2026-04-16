Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост с Казахстаном, Мурманском и Снежным Когда: 16 апреля в 10:40

21 апреля в 14:00 в Самарской Губернской Думе (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 187 , 2 этаж – зал пленарных заседаний) ГБУК «Самарская областная детская библиотека» проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей» между самарскими читателями и читателями детских библиотек из Казахстана, Мурманска и Снежного из цикла «Диалог культур».

В конференц-зале Самарской Губернской Думы в формате телемоста пройдет международная онлайн-встреча «Союз Победителей». Во встрече примут участие учащиеся Коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа №87» Управления образования г. Алматы Республики Казахстан, ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой», МБУ «Централизованная библиотечная система» г. о. Снежное и читателей Самарской областной деткой библиотеки. В ходе телмоста также будут продемонстрированы лучшие работы участников из Самары и Самарской области, которые были присланы на патриотический марафон видеоисторий «Свои герои».

Приветственное слово участникам международного телемоста скажут:

Марина Юрьевна Антимонова – первый заместитель Председателя Самарской Губернской Думы, депутат Самарской Губернской Думы VII созыва, член комитета по законодательству, законности и правопорядку, член комитета по местному самоуправлению (уточняется);

Владимир Николаевич Ледков – заместитель председателя Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации ВВС России полковник в отставке;

Ксения Владимировна Ревзина – директор Самарской областной детской библиотеки.

Международный онлайн-мост пройдет в восьмой раз. Он призван служить делу поддержки и развития патриотизма среди детей, передачи семейных историй о братстве и сплоченности народов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. На примере своих прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., юные участники поделятся историей о жизни и подвигах в выступлениях на темы:

- «Фронтовыми дорогами» (боевой путь моего родственника);

- «Все для фронта, все для Победы» (труженики тыла);

- «Блокада в лицах» (о жителях блокадного Ленинграда);

- «Военное детство» (о жизни детей и подростков).

В 2025 году Проект СОДБ Международный онлайн-мост «Союз победителей» был признан лучшим во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти», посвященном юбилею Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Работы, выполненные в детских библиотеках». Конкурс направлен на выявление лучших библиотечных проектов, призванных сохранить память о Великой Отечественной войне. На конкурс было прислано 509 работ из 72 регионов России. Автор и куратор проекта – Мария Николаевна Батаева – заведующая отделом читальных залов СОДБ.

Проект реализуется во исполнение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Самарской области празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.