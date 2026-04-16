общее число нерабочих дней в РФ в 2026 году составит 118

Работающие россияне в 2026 году будут отдыхать суммарно 118 дней с учетом выходных и праздников, не считая стандартного ежегодного отпуска. Об этом 16 апреля рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат пояснила, что в Трудовом кодексе РФ зафиксировано 14 нерабочих праздничных дней в течение года, однако общее количество выходных ежегодно незначительно меняется.

«В 2026 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней, а в 2027 году — 116 календарных дней при 249 рабочих», — сообщила парламентарий в беседе с ТАСС.

Бессараб добавила, что к официальным нерабочим дням также добавляется оплачиваемый трудовой отпуск. При нормальных условиях труда он составляет 28 календарных дней. Таким образом, суммарная доля дней отдыха в течение года составит около 40%, а работать гражданам предстоит 60% времени.