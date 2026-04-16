Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
Курс рубля достиг многолетнего максимума
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.23
-0.62
EUR 88.73
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранец в ночном клубе пробил голову молодому человеку

222
Житель г. Сызрани, отдыхая в одном из ночных заведений областной столицы, неожиданно почувствовал неприязнь к находящемуся рядом молодому человеку. На почве возникших неприязненных отношений он нанес последнему удар кулаком по голове, после чего тот упал и потерял сознание. Потерпевшего увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
Рассмотрев материалы дела, суд признал молодого человека виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Помимо наказания в виде лишения свободы условно, суд обязал его также выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение на исполнение к судебным приставам г. Сызрани.

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения ограничил должника в праве выезда за пределы страны и в праве управления транспортными средствами. Также в отношении мужчины были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, об обращении взыскания на заработную плату должника и на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства.
В результате принятых судебным приставом мер компенсация морального вреда взыскана в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В Самарской области проводится информационная акция «Узнай о своих долгах». В рамках нее сотрудники Службы рассказывают гражданам о том, как проверить себя на наличие долгов с помощью электронных сервисов ФССП.
15 апреля 2026, 16:14
Жителям Самарской области расскажут, как узнать о своих долгах
В Самарской области проводится информационная акция «Узнай о своих долгах». В рамках нее сотрудники Службы рассказывают гражданам о том, как проверить... Общество
602
Сызранец разослал по знакомым фото бывшей жены
За нарушение неприкосновенности частной жизни суд приговорил мужчину к лишению свободы условно, а также обязал его выплатить пострадавшей компенсацию... Происшествия
443
Благодаря судебным приставам Самары покупатель получил заказанный товар
Житель одного из регионов центральной России решил приобрести товары для дома через маркетплейс. Однако после оплаты мужчина столкнулся с тем, что... Происшествия
520
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
138
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
139
Отопление в Самаре отключат сегодня, 16 апреля
232
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
527
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
510
Весь список