Сызранец в ночном клубе пробил голову молодому человеку

Житель г. Сызрани, отдыхая в одном из ночных заведений областной столицы, неожиданно почувствовал неприязнь к находящемуся рядом молодому человеку. На почве возникших неприязненных отношений он нанес последнему удар кулаком по голове, после чего тот упал и потерял сознание. Потерпевшего увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Рассмотрев материалы дела, суд признал молодого человека виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Помимо наказания в виде лишения свободы условно, суд обязал его также выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение на исполнение к судебным приставам г. Сызрани.

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения ограничил должника в праве выезда за пределы страны и в праве управления транспортными средствами. Также в отношении мужчины были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, об обращении взыскания на заработную плату должника и на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства.

В результате принятых судебным приставом мер компенсация морального вреда взыскана в полном объеме.