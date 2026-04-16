В Кинель-Черкасском районе горят надворные постройки и частный дом на площади 100 квадратных метров

Сегодня,16 апреля, в 04:57 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение: в селе Муханово на улице Полевой горят надворные постройки, частный дом, два автомобиля Lada Kalina и Toyota. К месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 107, 108 Отряда № 39, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 100 квадратных метров. В 05:28 пожар был локализован, в 05:48 - объявлена ликвидация открытого горения, в настоящий момент продолжаются работы по тушению пожара. Всего на месте вызова работают 15 человек личного состава, были созданы 2 звена газодымозащитной службы, задействованы 4 единицы пожарной техники, поданы на тушение 4 ствола «Б».

Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"