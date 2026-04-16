В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
Курс рубля достиг многолетнего максимума
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.23
-0.62
EUR 88.73
-0.53
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
«РКС-Самара» напоминает о водоснабжения и водоотведения

1 марта 2026 года в России вступил в действие закон, в соответствии с которым оплата услуг ЖКХ должна производиться до 15 числа месяца, следующего за расчётным.  За несвоевременное или неполное внесение платы за коммунальные услуги предусмотрено начисление пеней.

На сегодняшний день сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» превысила 1,5 млрд рублей, из них пени 65 млн руб.

Все, кто ещё не оплатил услуги водоснабжения и водоотведения по квитанциям, полученным в апреле, должны это сделать как можно скорее, чтобы избежать начисления пеней.

«РКС-Самара» предлагает абонентам несколько способов оплаты квитанций без комиссии:

- Самый безопасный, простой и быстрый способ – на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login. Здесь можно не только оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии, но и передать показания, задать любые вопросы, написать заявление или обращение в ресурсоснабжающую компанию.

- ФГУП «Почта России» (через операциониста).

- АО «Газпромбанк» (банкоматы и онлайн).

- ПАО «Почта Банк» (банкоматы, терминалы, онлайн).

- ПАО «БАНК ВТБ» (терминалы, онлайн).

Средства, которые предприятие получает от абонентов, идут на реализацию инвестиционной и производственной программ, профилактическую работу на городских сетях водоснабжения и водоотведения. Поэтому так важно оплачивать квитанции от ресурсоснабжающего предприятия вовремя и в полном объёме.

