В Самаре таксист признан виновным в краже денег у клиента

Летом 2025 года 35‑летнему жителю областного центра предъявили обвинение в совершении кражи более 750 000 рублей с банковского счета жителя Самары 1965 года рождения.

Как установлено сотрудниками полиции, злоумышленник, занимаясь частным извозом, познакомился с потерпевшим возле железнодорожного вокзала и предложил отвезти его в гостиницу. В ходе поездки пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попросил водителя помочь снять деньги в банкомате, в результате чего последний узнал пин-код банковской карты.

Воспользовавшись ситуацией, обвиняемый похитил карту из куртки потерпевшего и в дальнейшем использовал её для оплаты товаров и услуг.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность водителя к совершению преступления, проанализировав маршруты передвижения потерпевшего, финансовые операции и записи с камер видеонаблюдения.

Железнодорожный районный суд г. Самары признал собранные сотрудниками полиции доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств дела мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу.