Сызранец разослал по знакомым фото бывшей жены

В связи с возникшими неприязненными чувствами к бывшей супруге житель г. Сызрани, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправил нескольким их общим знакомым ее личные фотографии без ее согласия. За нарушение неприкосновенности частной жизни суд приговорил мужчину к лишению свободы условно, а также обязал его выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

На основании принятого судом решения сотрудники органа принудительного исполнения возбудили соответствующее исполнительное производство. В рамках него судебным приставом-исполнителем г. Сызрани было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника.

В результате принятых мер компенсация морального вреда бывшей супруге взыскана в полном объеме.