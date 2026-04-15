Пятый региональный финал Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству прошел в Самаре

14 апреля на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва состоялся региональный финал Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству.

Олимпиада проводится Министерством науки и высшего образования РФ совместно со Сбером и другими партнерами с целью развития и поддержки предпринимательских талантов молодежи.

В рамках регионального финала в Самаре выступили 15 лучших команд Приволжского федерального округа. Участники представили свои бизнес-проекты перед экспертным жюри, в состав которого вошли представители бизнеса, образовательных организаций и партнеров Олимпиады. Проекты охватили самые разные направления – от приложений для создания персонализированной одежды и платформ по индивидуальному подбору питания до сервиса по организации этноэкспедиций для молодежи.

По итогам были определены победители, которые получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в более 50 университетов страны, а также возможность пройти специальную программу по развитию предпринимательских компетенций и своих проектов. Победителями регионального финала стали:

1 место – команда "322" (Казань) с комплексной системой анализа состояния здоровья домашнего скота "ЗооМетрика". Датчики собирают данные о животном, приложение и облачная система анализируют данные, а фермер получает уведомления и рекомендации;

2 место – команда "812" (Казань), которая разработала приложение для Телеграма "ДЕНИМКОД" с 3D-конструктором джинсов и встроенным маркетплейсом дизайнеров;

3 место – команда "Глубина" (Оренбург, Нижний Новгород, Казань, Киров) с мобильным приложением "Вглубь" для психологических практик с курсами по разным запросам, в котором есть обученная модель ИИ-психолога для свободного общения и сообщество пользователей для взаимной помощи.

"В планах на дальнейшие два года – масштабирование. В мае мы планируем дособрать все свои продукты, в частности болюс для сбора данных, и уже в июле выступить на выставке "Агроволга", которая пройдет в Казани. А на октябрь мы запланировали пилотирование на пяти фермах, где подключим к нашей системе около 60 животных", – поделилась планами капитан команды-победителя Саида Сулейманова.

"Олимпиада становится важным профориентационным инструментом в действующей системе образования, так как позволяет выстроить для молодого поколения непрерывную траекторию развития предпринимательских компетенций – от первых проб и идей до полноценной реализации бизнес-проектов. В дальнейшем эта работа может быть продолжена в университетах, в том числе в рамках программы "Стартап как диплом", что обеспечивает преемственность всей экосистемы молодежного предпринимательства и формирует новое поколение инициативных и ответственных профессионалов", – рассказал Олег Дьяченко, заместитель председателя организационного комитета Олимпиады.

Специальную номинацию от партнера-соорганизатора Олимпиады Сбера получила команда "Дизайфики". Ребята создали ИИ-маркетплейс "Лань" для вещей начинающих дизайнеров с персональным подбором капсул для покупателей.

"Сбер системно поддерживает развитие молодежного технологического предпринимательства в регионе. За последние годы в регионе программы молодежных акселераторов Сбера прошли более 13 тысяч школьников и студентов. Многие из них продолжают развивать собственные бизнес-проекты и достигают значимых результатов. При этом наша задача – не только помогать запускать новые бизнесы, но и формировать у ребят универсальные предпринимательские навыки, которые будут полезны вне зависимости от того, какой карьерный путь они выберут", – поделилась Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Еще одна команда – "Энхансер", разработавшая ПЦР-тест "БиоСтраж" для быстрого выявления сульфатвосстанавливающих бактерий, была отмечена Проектным офисом по развитию молодежного предпринимательства Минобрнауки России, который поможет ребятам найти партнеров для проработки стратегии развития проекта.

"Несмотря на то, что Олимпиада проводится только второй раз, мы видим ее качественный рост. В этом году количество участников увеличилось почти в два раза, что показывает интерес к предпринимательству со стороны школьников, а сама Олимпиада вышла на новый уровень масштабирования. Если в прошлом сезоне финал проходил на одной площадке, то в этот раз мы проведем целых девять региональных финалов на базе ведущих университетов в каждом федеральном округе. Это, несомненно, важный шаг к формированию доступного входа школьников в экосистему молодежного предпринимательства, который позволяет выявлять и поддерживать таланты независимо от региона их проживания. В дальнейшем мы планируем расширить возможности Олимпиады, усилив ее географию, партнерское взаимодействие и образовательную составляющую, чтобы еще больше старшеклассников могли реализовать свой потенциал", – подчеркнула Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

До конца апреля региональные финалы также пройдут в Хабаровске, Санкт-Петербурге и Москве. Ранее финальные мероприятия состоялись в Ростове-на-Дону, Пятигорске, Тюмени и Томске. Всего по итогам девяти региональных финалов будут определены 27 победителей – по три в каждом федеральном округе. Лучшие участники смогут пройти профильные стажировки в региональных Технопарках, принять участие в акселерационных программах и получить поддержку проектов со стороны партнеров Олимпиады.

Автор фото: Алина Кавтаськин