14 лет лишения свободы запросили для экс-главы самарского облМЧС

В Ленинском районном суде Самары вышли на финишную прямую прения по громкому уголовному делу в отношении бывшего руководства областного управления МЧС. На скамье подсудимых — экс-глава ведомства Олег Бойко и еще пять бывших высокопоставленных сотрудников, которых обвиняют в получении взяток за покровительство коммерческим структурам в сфере пожарной безопасности.

Гособвинение озвучило предельно жесткую позицию. Для бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области прокуратура запросила 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо реального срока, прокурор настаивает на огромном штрафе в размере 367,4 млн рублей, лишении Бойко специального звания и запрете занимать руководящие должности в течение десяти лет.

Реальные сроки заключения запрошены и для предполагаемых соучастников коррупционной схемы:

Алексею Мамыкину (экс-глава городского отдела надзорной деятельности), Игорю Дахно (экс-начальник УФМС) и Евгению Луговому (бывший сотрудник службы эксплуатации зданий) прокуратура просит назначить по 11 лет колонии.

Дмитрию Зинину (экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда) — 9 лет заключения со штрафом 5,7 млн рублей.

Антону Палушкину (бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы») — 9,5 лет и штраф 106,3 млн рублей.

Не остались в стороне и представители бизнеса, которые, по версии следствия, давали взятки чиновникам. Для Елены Тютюнник гособвинение запросило 10 лет колонии и штраф в полмиллиарда рублей, для Натальи Фроловской — 9 лет и штраф 367,4 млн рублей.

Ожидается, что в ближайшее время суд вынесет окончательный вердикт, пишет «Коммерсант».