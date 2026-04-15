Каждый пятый самарец готов переехать к партнеру только при наличии второй ванной комнаты в квартире

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, насколько для самарцев важно иметь второй санузел в доме и к каким проблемам ведет его отсутствие. Оказалось, что для каждого пятого респондента (21%) наличие второго санузла – обязательное или критическое условие для совместного проживания с партнером. Еще 26% отмечают это как желательное, но необязательное условие. 19% респондентов не видят необходимость во втором санузле, но считают важным, чтобы имеющаяся ванная комната была просторной и чистой. А 34% честно признаются, что не видят в этом проблемы.

Тем не менее, для каждого десятого самарца (13%) отсутствие второго санузла в доме оборачивается задержкой или серьезным опозданием на работу. Однако это не служит причиной для ссоры для большинства опрошенных (91%). Конфликт из-за “санузлового суверенитета” случается лишь у каждой десятой пары (9%).

Опрос также показал, что отдельный санузел занимает последнее место в списке наиболее желанных элементов в квартире (6%) среди самарцев, а вот отдельная раковина в ванной уже приоритет сразу для 10% опрошенных. Абсолютными лидерами стали отдельный балкон или лоджия (23%), большая кухня-гостинная (20%) и просто большая кухня (17%). Меньший интерес россияне проявляют к гардеробной (16%) и рабочему кабинету (7%).

«Хотя в абсолютном рейтинге предпочтений второй санузел уступает просторным кухням и лоджиям, для многих пар он остается невидимым гарантом домашней гармонии. Утренняя рутина задает тон всему дню, и наша задача как девелопера — свести бытовой стресс к нулю. Поэтому в проектах Level Group мы предлагаем планировки, которые адаптируются под ритм жизни: проектируем дополнительные санузлы даже в квартирах евроформата, добавляем мастер-спальни с приватными ванными комнатами и заранее предусматриваем место для установки двух раковин. Современная планировка в квартире должна сберегать время и ресурс своих владельцев, а не проверять их отношения на прочность в утренних очередях», — комментируют в пресс-службе Level Group.

