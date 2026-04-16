В Самаре вновь не смогли найти перевозчика на маршрут №46

В Самаре 15 апреля 2026 года подвели итоги повторно объявленного конкурса по поиску перевозчика на коммерческий маршрут №46. Он ходил от автостанции "Аврора" до площади Революции.

На аукцион никто не подал заявку, и конкурс снова признали несостоявшимся.

Маршрут не действует с конца 2025 года. Ранее его обслуживало ООО "Рейс".

Автобус был очень популярен у горожан. Зачастую это был единственный способ уехать из центра города по вечерам после официальных мероприятий на площади Куйбышева, когда муниципальный транспорт уже не ходил, пишет СитиТрафик