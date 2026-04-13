В Самаре автобусы №21 и №34 стали ездить иначе

В областной столице проводятся дорожные работы на улице Алма-Атинская в районе пересечения с проспектом Металлургов в сторону выезда из города.

В связи с этим на перекрёстке изменена схема движения автобусов муниципальных маршрутов №21 и 34 в направлении из города. Общественный транспорт следует по проспекту Металлургов с разворотом на остановочном пункте «Завод Металлург».

Пассажирам рекомендуется учитывать изменения и заранее планировать маршрут.

Причина временных изменений — очередной этап масштабной программы по модернизации трамвайной инфраструктуры. В ночь на 12 апреля специалисты дорожных служб начали работы по обновлению путей и межрельсового переезда. Для того чтобы заменить 75 метров рельсового полотна в кратчайшие сроки, все операции на объекте выполняются без перерывов, пишет ГТРК-Самара.