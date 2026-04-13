В ОП предложили вернуть в школы общественно полезный труд

В российских школах необходимо возобновить практику общественно полезного труда. Об этом 13 апреля заявила член Общественной палаты РФ Ольга Павлова в беседе с ТАСС.

«Главное, что сегодня важно учитывать, — этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни», — заключила Павлова.

По словам Павловой, школьники могли бы убирать свои парты и доски после уроков, готовить класс к следующему занятию, ухаживать за растениями в классе и рекреациях. Также предлагается облагораживать школьную территорию — убирать листву, сажать деревья и цветы, работать на пришкольном участке, в саду и расчищать дорожки зимой.