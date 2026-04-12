В Самаре начался ремонт трамвайных путей на перекрестке улицы Алма-Атинской и проспекта Металлургов.

Работы на перекрестке будут вести до 05:00 13 апреля. В связи с этим трамваи № 8 будут временно ходить по укороченному маршруту – от Безымянской ТЭЦ до улицы Елизарова, не доезжая до стадиона «Металлург», а затем разворачиваться и следовать в обратном направлении. Для движения троллейбусов № 4, 15 и проезда личного транспорта подрядчик частично будет оставлять перекресток свободным.

С утра 13 апреля трамваи выйдут в рейсы по расписанию и будут курсировать по обычной схеме. Далее участок линии будут закрывать с 22:00 до 05:00 в будни и с 20:00 до 05:00 в выходные.

Завершить ремонт на перекрестке планируется до вечера 24 апреля.