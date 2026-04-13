астрономы обнаружили 40 тыс. сближающихся с Землей астероидов

Около 40 тыс. сближающихся с Землей астероидов обнаружены учеными на сегодняшний день. Об этом 13 апреля сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

По словам ученого, всего в Солнечной системе открыто более 1 млн астероидов. Основная их часть находится в Главном поясе между орбитами Марса и Юпитера.

«Кроме того, есть группировка астероидов, которые называют «астероиды, сближающиеся с Землей (АСЗ)». И вот этих объектов сейчас около 40 тыс. открыто на сегодняшний день. Процесс открытия идет достаточно быстро», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Среди таких объектов есть астероиды различного размера, включая крупные тела диаметром более 1 км. К потенциально опасным относят те, которые хотя бы один раз сближались с Землей или могут приблизиться к ней на расстояние до 7,5 млн км.