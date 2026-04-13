В учреждениях УФСИН России по Самарской области протестирован робот-патрульный

На базе двух учреждений уголовно-исполнительной системы Самарской области реализован пилотный проект по внедрения инновационного решения — автономного робота-патрульного.

Робот оснащен современными средствами навигации, видеонаблюдения и аналитики. Он способен в автоматическом режиме осуществлять патрулирование закрепленной территории, фиксировать нарушения установленного режима, передавать данные, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации.

В рамках пилотного проекта сотрудники оценили эффективность применения технологии, ее устойчивость к различным условиям эксплуатации, а также уровень интеграции с действующими системами безопасности учреждений.

Реализация настоящего проекта соответствует курсу на цифровую трансформацию и модернизацию системы исполнения наказаний, направленному на повышение эффективности охраны и обеспечение безопасности как сотрудников, так и содержащихся лиц.