Задержанный полицейскими самарец осужден за грабёж и кражу

Осенью прошлого года в Отдел полиции Промышленного района Управления МВД России по г. Самаре с заявлением обратилась местная жительница 1987 года рождения. По словам женщины, когда она находилась в компании друзей в одном из городских скверов, к ней подошёл незнакомый мужчина с предложением познакомиться. Жительница Самары отвергла предложение. После чего мужчина схватил её мобильный телефон, находившийся на скамейке и убежал. Попытки догнать злоумышленника оказались безрезультатными. Позже о произошедшем пострадавшая сообщила в полицию.

Заявительница сообщила сотрудникам полиции, что в чехле похищенного телефона находилась банковская карта, с которой произошло списание более 2 000 рублей за покупки в различных магазинах, которые она не совершала.

Оперативники установили адреса данных торговых точек и выяснили, что за продукты питания чужой картой расплачивался местный житель 1983 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Вскоре полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его. Злоумышленник пояснил, что к совершению преступлений его подтолкнуло чувство обиды, вызванное отказом женщины от предложения познакомиться. Похищенный мобильный телефон подозреваемый продал, а чужими деньгами расплатился за продукты питания и алкоголь.

Следователю мужчина дал обязательство о возмещении материального ущерба, причиненного потерпевшей в результате совершённых противоправных действий.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении жителя Самары возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счета), которые соединены в одно производство, расследованы и переданы в суд для рассмотрения по существу.

Промышленный районный суд г. Самары признал собранные сотрудниками полиции доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств дела мужчине назначили наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.