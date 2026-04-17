Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Задержанный полицейскими самарец осужден за грабёж и кражу

Осенью прошлого года в Отдел полиции Промышленного района Управления МВД России по г. Самаре с заявлением обратилась местная жительница 1987 года рождения. По словам женщины, когда она находилась в компании друзей в одном из городских скверов, к ней подошёл незнакомый мужчина с предложением познакомиться. Жительница Самары отвергла предложение. После чего мужчина схватил её мобильный телефон, находившийся на скамейке и убежал. Попытки догнать злоумышленника оказались безрезультатными. Позже о произошедшем пострадавшая сообщила в полицию.

Заявительница сообщила сотрудникам полиции, что в чехле похищенного телефона находилась банковская карта, с которой произошло списание более 2 000 рублей за покупки в различных магазинах, которые она не совершала.

Оперативники установили адреса данных торговых точек и выяснили, что за продукты питания чужой картой расплачивался местный житель 1983 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Вскоре полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его. Злоумышленник пояснил, что к совершению преступлений его подтолкнуло чувство обиды, вызванное отказом женщины от предложения познакомиться. Похищенный мобильный телефон подозреваемый продал, а чужими деньгами расплатился за продукты питания и алкоголь.

Следователю мужчина дал обязательство о возмещении материального ущерба, причиненного потерпевшей в результате совершённых противоправных действий.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении жителя Самары возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счета), которые соединены в одно производство, расследованы и переданы в суд для рассмотрения по существу.

Промышленный районный суд г. Самары признал собранные сотрудниками полиции доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств дела мужчине назначили наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
