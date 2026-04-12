Роскосмос открыл электронный отбор в космонавты через Госуслуги с 12 апреля 2026 года
15 апреля в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Мирный труд Праски Витти». Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения Виталия Петрова.
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с главным православным праздником — Пасхой

Уважаемые жители Самарской области!

От всего сердца поздравляю вас с главным православным праздником — Пасхой!

Этот святой день несет свет любви, добра и мира, наполняет наши души благоговейным чувством, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, придает силы для преодоления жизненных трудностей.

Праздник Пасхи уже давно вышел за рамки только религиозной традиции. На протяжении многих веков пасхальные торжества неизменно объединяют нашу страну на основе ценностей, близких всем народам и конфессиям. Вера, семья, милосердие — духовно-нравственные идеалы, на которых воспитаны поколения людей самых разных национальностей.  

Сегодня, как и во все времена, православное духовенство помогает людям обретать духовную опору в любви к Родине, в помощи ближним и служении Отчизне. Особенно ярко это проявляется в зоне проведения специальной военной операции. Священнослужители молитвой укрепляют боевой дух наших героев, словом и делом способствуют приближению победы. Пасхальная радость воодушевляет наших воинов, напоминает им о связи с домом, с родными и близкими, о священной миссии по защите Отечества.  

Уверен, вместе мы преодолеем все испытания, защитим все, что для нас по-настоящему дорого, обеспечим мирную, безопасную жизнь на родной земле.

От всей души желаю всем жителям Самарской области здоровья, семейного счастья и благополучия!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

