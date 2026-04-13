13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
Открыта запись на выездной прием УПЧ в Самарской области в Нефтегорском районе
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает».
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
ГУ МВД СО: в преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.
Летом 2026 года более 70 человек станут участниками студенческой стройки на космодроме «Восточный».
В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
17 апреля в Самаре пройдет Отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух

17 апреля в 19:30 в ТК «Гуд`Ок» пройдет Отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух «Открой Рот» сезона 2026 г

«Открой Рот» — это не традиционный конкурс чтецов, это спорт и здесь всё, как в большом спорте. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций. Чемпионы конференций — «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выходят в Суперфинал Чемпионата, который пройдет на Красной площади в Москве. 

17 апреля отборочный тур чемпионата пройдет в Самаре в рамках Книжного фестиваля «Платформа». Местом проведения чемпионата станет лекторий фестиваля. Участникам отборочного тура предстоит читать короткие отрывки из произведений разных жанров. Артистизм и грамотность участников будет оценивать жюри, в состав которого войдут эксперты, чья профессиональная деятельность связана с литературой, публичными выступлениями, филологией.

Победитель отборочного тура в Самаре примет участие в финале конференции «Волга» и, возможно, выйдет в Суперфинал «Открой рот».

«За годы проведения чемпионата мы увидели множество талантливых людей по всей стране! Артистизм, чувствование текста, и, конечно, чувство юмора и находчивость, всегда превращают отборочные туры, финалы в яркое, эмоциональное событие! Это правда спорт и азарт как для участников, так и для зрителей. Ну и, конечно, отдельное огромное удовольствие – это классные произведения, которые звучат вслух», – рассказывает о мероприятии Михаил Фаустов, основатель Чемпионата по чтению вслух «Открой рот».

Для участия в отборочном туре «Открой рот»в Самаре нужно зарегистрироваться по ссылке https://clc.li/ZvLJJ

Возрастное ограничение — 18+.  

Участие в чемпионате бесплатное.

«Открой рот» Самара

17 апреля, 19:30

ТК «Гуд`Ок» (Красноармейская, 131)

Лекторий Книжного фестиваля «Платформа»

Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
13 апреля 2026  10:50
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
12 апреля 2026  13:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля 2026  11:43
Весь список