17 апреля в Самаре пройдет Отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух

17 апреля в 19:30 в ТК «Гуд`Ок» пройдет Отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух «Открой Рот» сезона 2026 г

«Открой Рот» — это не традиционный конкурс чтецов, это спорт и здесь всё, как в большом спорте. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций. Чемпионы конференций — «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выходят в Суперфинал Чемпионата, который пройдет на Красной площади в Москве.

17 апреля отборочный тур чемпионата пройдет в Самаре в рамках Книжного фестиваля «Платформа». Местом проведения чемпионата станет лекторий фестиваля. Участникам отборочного тура предстоит читать короткие отрывки из произведений разных жанров. Артистизм и грамотность участников будет оценивать жюри, в состав которого войдут эксперты, чья профессиональная деятельность связана с литературой, публичными выступлениями, филологией.

Победитель отборочного тура в Самаре примет участие в финале конференции «Волга» и, возможно, выйдет в Суперфинал «Открой рот».

«За годы проведения чемпионата мы увидели множество талантливых людей по всей стране! Артистизм, чувствование текста, и, конечно, чувство юмора и находчивость, всегда превращают отборочные туры, финалы в яркое, эмоциональное событие! Это правда спорт и азарт как для участников, так и для зрителей. Ну и, конечно, отдельное огромное удовольствие – это классные произведения, которые звучат вслух», – рассказывает о мероприятии Михаил Фаустов, основатель Чемпионата по чтению вслух «Открой рот».

Для участия в отборочном туре «Открой рот»в Самаре нужно зарегистрироваться по ссылке https://clc.li/ZvLJJ

Возрастное ограничение — 18+.

Участие в чемпионате бесплатное.

