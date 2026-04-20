«Наследие. Опера»: Первый Международный фестиваль оперного искусства завершился в САТОБ премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини

19 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершился премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини, состоящего из трех одноактных опер: «Плащ» (премьера!), «Сестра Анжелика» (премьера!), «Джанни Скикки» (премьера 2018 года). 12+

«Я хочу поблагодарить художественного руководителя фестиваля Евгения Хохлова и всех, кто принял участие в организации такого масштабного и многогранного события. Это был настоящий праздник оперного искусства - были исполнены выдающиеся произведения, состоялись яркие премьеры, на самарской сцене блистали солисты ведущих театров страны и Белоруссии.

И конечно фестиваль – это творческие эксперименты и обмен опытом. Благодаря связям нашего региона и ГИТИСа мы увидели сегодня прекрасные премьерные работы выпускников и студентов Российского института театрального искусства, участников проекта «Дебют в России». Сотрудничество с ГИТИСом открывает новые горизонты для развития театрального искусства в губернии. Для нас, безусловно, это ценное и ответственное сотрудничество. Хочу выразить благодарность ректору института Григорию Анатольевичу Заславскому за внимание к нашему региону», – рассказала Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

«Это амбициозный проект, который, на мой взгляд, действительно необходим современной театральной культуре, особенно в сфере музыкального театра. Наш фестиваль называется «Наследие», но при этом он во многом обращён в будущее.

Сегодня в театр приходят молодые режиссёры, художники, сценографы — выпускники ведущих профильных учебных заведений. И то, как уверенно они включаются в работу в профессиональном театре, говорит о высоком уровне этого образования. Именно на этой основе и должно формироваться новое поколение — чтобы не обрывалась преемственность и продолжала развиваться наша театральная история», – отметил Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр театра, художественный руководитель фестиваля.

