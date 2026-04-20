«Наследие. Опера»: Первый Международный фестиваль оперного искусства завершился в САТОБ премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини

Ребенок передан законному представителю. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Полицейские разыскали пропавшую 11-летнюю девочку
Министерство природы региона подводит итоги работы по привлечению к ответственности за нарушения природоохранного законодательства за I квартал.
 Эконадзор Минприроды СО оштрафовал нарушителей на 2,1 млн рублей
Самарскими полицейскими разыскивается девочка, 2014 года рождения. 20 апреля, утром, она ушла в школу из дома в мкр Крутые Ключи, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Самарские полицейские разыскивают пятиклассницу из Красноглинского района
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
В понедельник, 20 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов в условиях бюджетной консолидации.
На оперативном совещании при губернаторе Самарской области рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов
В понедельник, 20 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили прохождение паводка в Самарской области
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
«Наследие. Опера»: Первый Международный фестиваль оперного искусства завершился в САТОБ премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини

19 апреля на сцене САТОБ Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершился премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини, состоящего из трех одноактных опер.

19 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершился премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини, состоящего из трех одноактных опер: «Плащ» (премьера!), «Сестра Анжелика» (премьера!), «Джанни Скикки» (премьера 2018 года). 12+

«Я хочу поблагодарить художественного руководителя фестиваля Евгения Хохлова и всех, кто принял участие в организации такого масштабного и многогранного события. Это был настоящий праздник оперного искусства - были исполнены выдающиеся произведения, состоялись яркие премьеры, на самарской сцене блистали солисты ведущих театров страны и Белоруссии.

И конечно фестиваль – это творческие эксперименты и обмен опытом. Благодаря связям нашего региона и ГИТИСа мы увидели сегодня прекрасные премьерные работы выпускников и студентов Российского института театрального искусства, участников проекта «Дебют в России». Сотрудничество с ГИТИСом открывает новые горизонты для развития театрального искусства в губернии. Для нас, безусловно, это ценное и ответственное сотрудничество. Хочу выразить благодарность ректору института Григорию Анатольевичу Заславскому за внимание к нашему региону», – рассказала Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

«Это амбициозный проект, который, на мой взгляд, действительно необходим современной театральной культуре, особенно в сфере музыкального театра. Наш фестиваль называется «Наследие», но при этом он во многом обращён в будущее.
Сегодня в театр приходят молодые режиссёры, художники, сценографы — выпускники ведущих профильных учебных заведений. И то, как уверенно они включаются в работу в профессиональном театре, говорит о высоком уровне этого образования. Именно на этой основе и должно формироваться новое поколение — чтобы не обрывалась преемственность и продолжала развиваться наша театральная история», – отметил Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр театра, художественный руководитель фестиваля.

 

Ребенок передан законному представителю. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
