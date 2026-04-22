Сборная Самарской области стала победителем первенства России по баскетболу

С 15 по 21 апреля в Самаре проходил финал первенства России по баскетболу среди юниорок до 16 лет — команд девушек 2011 года рождения. Самарская область впервые с 2020 года стала хозяином соревнований такого уровня.

В финале первенства сыграли 16 лучших команд девушек со всей страны. Честь представить свои регионы и спортивные школы в финале первенства завоевали юные баскетболистки из Верхней Пышмы, Вологды, Ижевска, Москвы, Московской области, Нижневартовска, Санкт-Петербурга и Самары.

Наш регион представила сборная Самарской области, сформированная на базе самарской спортивной школы олимпийского резерва №13 имени Ольги Артешиной под руководством тренеров Ларисы Долопчи, Данилы Долопчи, Андрея Рузанова. До старта этого турнира команда Самарской области 2011 года рождения уже являлась двукратным победителем первенства России в своем возрасте.

Матчи проходили на спортивных объектах Самары — в тренировочном комплексе «МТЛ-2» и спортивном комплексе «Олимп» Государственного училища олимпийского резерва. Турнир состоял из группового этапа и плей-офф. В группе сборная Самарской области выиграла все три матча — у столичной СШОР «Динамо» (78:41), питерской СШОР «Купчинский Олимп» (68:39) и московской СШОР имени А.Я.Гомельского (71:52). В четвертьфинале наши баскетболистки оказались сильнее команды СШОР по баскетболу из Мытищ (60:43), в полуфинале обыграли «Спарту энд К» - СШОР по ИВС из Видного — 49:60, а в напряженнейшем финале взяли верх над командой «Невская» - СШОР №2 Невского района Санкт-Петербурга — 55:50.

Таким образом, команда самарской СШОР №13 имени Ольги Артешиной в третий раз подряд стала победителем первенства России по баскетболу среди девушек 2011 года рождения. У команды «Невская» - серебро, у «Спарты энд К» - бронза.

Разыгрывающая сборной Самарской области Дарья Дягилева была признана самым ценным игроком турнира: в 6 матчах она в среднем набирала по 16 очков, делала 3 передачи, 2 перехвата и 1 подбор.

В церемонии награждения победителей и призеров первенства приняли участие первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Сергей Моня, игрок женской команды БК «Самара» Юлия Полуянова.

- Наша команда в третий раз стала победителем первенства России по баскетболу. Это по-настоящему знаковое событие для Самарской области. Оно показывает, насколько сильно любят баскетбол в нашем регионе, насколько он значим для юных спортсменов, и сколько сил и труда вложили в развитие команды тренеры и персонал спортивной школы №13. Развитие детско-юношеского спорта остается одним из приоритетов в работе областного правительства с учетом национальных целей, определенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и благодаря поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, - рассказал Алексей Черняев.

- Самарская область не раз принимала турниры по баскетболу всероссийского масштаба и доказала, что может проводить их на высоком профессиональном уровне. И этот турнир стал настоящим праздником баскетбола, который надолго запомнится его участникам и гостям, - отметил президент Федерации баскетбола Самарской области Игорь Бочкарев.

Проведение массовых юношеских соревнований по баскетболу способствует вовлечению в систематические занятия физкультурой и спортом детей и молодежи, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Фото – минспорт Самарской области