Сборная Самарской области стала победителем первенства России по баскетболу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 23 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
23 апреля в регионе небольшой дождь, до +12°С
Педагогам образовательных учреждений  Самарской области в рамках мероприятий Года единства народов России доступны материалы для проведения «Уроков кинограмотности», во время которых учащиеся обсудят ценности и образы героев кино и смогут увидеть кинопрое
Школам, учреждениям СПО и вузам региона открыт доступ к проекту «Уроки кинограмотности»
Делегация Самары в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан приняла участие в VI Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит на этой неделе в городе Ташкенте.
Самарские предприятия представили свою продукцию на Международной  выставке «Иннопром» в Ташкенте
С наступлением весны и дачного сезона особую значимость приобретает профилактика опасных вирусных заболеваний у людей и животных. Наибольшую угрозу представляет бешенство.
Информация о графике работы пунктов вакцинации домашних животных в Самаре
Гастроли Смоленского камерного театра пройдут в Самаре
Гастроли Смоленского камерного театра пройдут в Самаре
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»
Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»
Ветеран СВО и участник «Школы Героев» обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области
Ветеран СВО и участник «Школы Героев» обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.59
-0.65
EUR 87.77
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Сборная Самарской области стала победителем первенства России по баскетболу

С 15 по 21 апреля в Самаре проходил финал первенства России по баскетболу среди юниорок до 16 лет — команд девушек 2011 года рождения. Самарская область впервые с 2020 года стала хозяином соревнований такого уровня.

В финале первенства сыграли 16 лучших команд девушек со всей страны. Честь представить свои регионы и спортивные школы в финале первенства завоевали юные баскетболистки из Верхней Пышмы, Вологды, Ижевска, Москвы, Московской области, Нижневартовска, Санкт-Петербурга и Самары.

Наш регион представила сборная Самарской области, сформированная на базе самарской спортивной школы олимпийского резерва №13 имени Ольги Артешиной под руководством тренеров Ларисы Долопчи, Данилы Долопчи, Андрея Рузанова. До старта этого турнира команда Самарской области 2011 года рождения уже являлась двукратным победителем первенства России в своем возрасте.

Матчи проходили на спортивных объектах Самары — в тренировочном комплексе «МТЛ-2» и спортивном комплексе «Олимп» Государственного училища олимпийского резерва. Турнир состоял из группового этапа и плей-офф. В группе сборная Самарской области выиграла все три матча — у столичной СШОР «Динамо» (78:41), питерской СШОР «Купчинский Олимп» (68:39) и московской СШОР имени А.Я.Гомельского (71:52). В четвертьфинале наши баскетболистки оказались сильнее команды СШОР по баскетболу из Мытищ (60:43), в полуфинале обыграли «Спарту энд К» - СШОР по ИВС из Видного — 49:60, а в напряженнейшем финале взяли верх над командой «Невская» - СШОР №2 Невского района Санкт-Петербурга — 55:50.

Таким образом, команда самарской СШОР №13 имени Ольги Артешиной в третий раз подряд стала победителем первенства России по баскетболу среди девушек 2011 года рождения. У команды «Невская» - серебро, у «Спарты энд К» - бронза.

Разыгрывающая сборной Самарской области Дарья Дягилева была признана самым ценным игроком турнира: в 6 матчах она в среднем набирала по 16 очков, делала 3 передачи, 2 перехвата и 1 подбор.

В церемонии награждения победителей и призеров первенства приняли участие первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Сергей Моня, игрок женской команды БК «Самара» Юлия Полуянова.

- Наша команда в третий раз стала победителем первенства России по баскетболу. Это по-настоящему знаковое событие для Самарской области. Оно показывает, насколько сильно любят баскетбол в нашем регионе, насколько он значим для   юных спортсменов, и сколько сил и труда вложили в развитие команды тренеры и персонал спортивной школы №13. Развитие детско-юношеского спорта остается одним из приоритетов в работе областного правительства с учетом национальных целей, определенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и благодаря поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, - рассказал Алексей Черняев.

- Самарская область не раз принимала турниры по баскетболу всероссийского масштаба и доказала, что может проводить их на высоком профессиональном уровне. И этот турнир стал настоящим праздником баскетбола, который надолго запомнится его участникам и гостям, - отметил президент Федерации баскетбола Самарской области Игорь Бочкарев.

Проведение массовых юношеских соревнований по баскетболу способствует вовлечению в систематические занятия физкультурой и спортом детей и молодежи, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Развитию массового спорта и физического воспитания подрастающего поколения отведено значительное место и в Народной программе партии «Единая Россия».

Фото – минспорт Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
22 апреля 2026  14:01
122
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
22 апреля 2026  11:29
305
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
22 апреля 2026  10:38
387
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
22 апреля 2026  09:57
22 апреля 2026  09:57
238
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
21 апреля 2026  11:40
478
Весь список