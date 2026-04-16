Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.23
-0.62
EUR 88.73
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Фермерская продукция из Самарской области укрепляет позиции на полках федерального ритейла

Ассортимент продуктов, представленный в формате «Фермерская корзинка» одной из ведущих федеральных розничных сетей России, пополнился высококачественным натуральным мёдом из Самарской области. Самарская компания «Бисмарк» начала сотрудничество с розничной сетью «Магнит». Первая партия объёмом 600 килограммов уже поступила в 28 гипермаркетов и суперсторов в Самарской и Ульяновской областях, Башкортостане, Татарстане и Астраханской области.

«ООО «Бисмарк» ежегодно выпускает до 2000 тонн качественного натурального меда и других продуктов пчеловодства, который закупает у более чем 3000 пасек в Поволжском регионе и других регионах России. «Магнит» стал первой розничной сетью, куда мы начали системные поставки», — рассказал Владимир Безруков, заместитель генерального директора предприятия.

Развитие проекта «Фермерская корзинка» в «Магните» позволяет сельхозтоваропроизводителям преодолевать барьеры входа в ритейл. Для фермеров это означает гарантированный высокий трафик покупателей и логистическую поддержку, а для жителей городов — возможность купить свежие и натуральные продукты рядом с домом.

«Мы рады, что еще один фермерский продукт — наш натуральный самарский мед — стал доступен отечественному покупателю в крупноформатных магазинах федеральной сети. Во многом этому способствуют меры государственной поддержки. Уверены, со временем продукция самарских фермеров будет доступна и в других торговых сетях», — отметил Сергей Посашков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Государство содействует сбыту фермерской продукции в торговых сетях через комплекс мер поддержки, направленных на упрощение доступа фермеров к рынкам сбыта, развитие инфраструктуры и обеспечение прозрачности продукции. Основные механизмы в рамках реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и федерального проекта «Поддержка малого агробизнеса» включают развитие сельхозкооперации, агроагрегаторов, логистической инфраструктуры, системы прослеживаемости, сертификацию продукции и стандартизацию, а также прямые гранты и субсидии на развитие фермерских хозяйств. В этом году на эти цели в Самарской области предусмотрено почти 466 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

Разработке целого ряда мер государственной поддержки малого агробизнеса способствовали законодательные инициативы и реализуемые проекты партии «Единая Россия».

«Законодательные инициативы «Единой России» и ее Народная программа стали основой для формирования комплексной системы поддержки малого агробизнеса. Принятые нормы — от введения понятия «агроагрегатор» до запуска федерального проекта «Развитие малого агробизнеса» — создают реальные условия для того, чтобы фермерская продукция доходила до покупателя, а производители получали доступ к ресурсам для роста», — пояснил Николай Сомов, депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

Важность взаимодействия власти и бизнеса для развития региона неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев: «Важно понимать, что мы ещё можем сделать для улучшения качества ведения бизнеса. От этого зависят практически все сферы экономики».

Розничная сеть «Магнит» в Самарской области активно поддерживает местных производителей: на сегодняшний день компания сотрудничает со 110 региональными поставщиками. В 2025 году к партнёрской сети присоединились ещё 11 поставщиков, благодаря чему ассортимент на полках расширился до 2 тысяч уникальных товарных позиций.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
