Лекторий «Музариум» в СОУНБ: состоится музыкально-просветительская программа «Весна в басовых тонах»

22 апреля в 18:00 в Самарской областной библиотеке состоится музыкально-просветительская программа «Весна в басовых тонах». Очередная встреча «Музариума» с ценителями прекрасного порадует редким составом инструментов на одной сцене. (6+)

Музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова подготовила новую программу, в которой самое чувственное и нежное время года встретится с глубоким и проникновенным звучанием сразу трёх контрабасов. В сочетании с переливами кларнета, скрипки и альта получится необычная комбинация, которая подарит весне голос, которого ещё не слышали читатели библиотеки.

«Это программа настоящих музыкальных изысков! А исполнительский состав просто уникален: три контрабаса зазвучат весенними голосами, полными трепета, нежности и глубокого чувства! Рояль и альт добавят музыкальной палитре концерта свежести, томных признаний и головокружительных ароматов! Неожиданные сюрпризы наполнят вечер атмосферой приятной пикантности. Русские, чешские, французские, итальянские мелодии сложатся в дивный цветочный букет, который доставит вам радость и принесёт подлинное наслаждение!», – рассказала автор программы Ирина Цыганова.

Для гостей вечера своё мастерство продемонстрируют музыканты Самарской государственной филармонии и лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Артур Сафеев – контрабас, альт, скрипка; Юрий Лисичкин – контрабас; Владимир Буянцев – контрабас; Николай Сохин – кларнет; Александр Загадкин – фортепиано.



22 апреля 2026 года в 18:00, конференц-зал Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход на мероприятие платный. Цена – 250 рублей. Оплатить можно онлайн на сайте «Кассир.ру» (с комиссией за пользование сервисом) или на сайте СОУНБ (без взимания комиссии). Наличный и безналичный расчёт в библиотеке осуществляется в рабочее время (ср–сб: 9:00–19:30; вт и вс: 10:00–17:30).

6+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ