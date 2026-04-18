Студентки ПГУТИ - серебряные призеры турнира «Футзал - в вузы»

С 9 по 16 апреля в Волгограде проходил финальный этап всероссийских соревнований по футзалу среди команд образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций «Футзал - в вузы и ссузы».

В соревнованиях среди студенток вузов участвовали 24 команды из 22 регионов. Коллективы были разбиты на 2 лиги: Серебряную (16 команд) и Золотую (8 команд).

Серебряным призером Серебряной лиги стала команда из Самарской области - студентки Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

На групповом этапе самарские футболистки одержали 3 победы, затем выбили из борьбы ВЛГАФК (Великие Луки) и ПГУФКСиТ (Казань), и только в финале уступили БГУ (Бурятия).

Игрок нашей команды Милена Чернышова получила приз как лучший нападающий турнира.

Турнир организован Российским футбольным союзом при поддержке Министерства спорта РФ и посвящен памяти Никиты Симоняна.

