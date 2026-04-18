Магнитная буря накроет Землю 19 апреля

314
По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, сегодня, 18 апреля, до конца дня поток быстрого солнечного ветра догонит Землю. Источник — крупная корональная дыра на Солнце. В результате на ближайшие 2-3 дня ожидается нестабильная геомагнитная обстановка, пишет Ура.ру.

Эта дыра существует на Солнце уже несколько месяцев. Она периодически возвращается к Земле примерно раз в 27 дней — ровно столько времени нужно Солнцу, чтобы совершить полный оборот вокруг своей оси. В феврале и марте ее появление уже вызывало магнитные бури уровня G1-G2 (слабые и умеренные). На этот раз прогноз такой же.

Общий период воздействия продлится около недели. Но самые сильные колебания придутся на первые двое суток — субботу и воскресенье, когда Земля будет привыкать к новым внешним условиям. Начиная с понедельника магнитное поле должно стабилизироваться, и активная фаза шторма завершится.

Примечательно, что нынешний год остается довольно напряженным по геомагнитной обстановке. За первые 100 дней 2025 года магнитные бури фиксировались в течение 24 дней. То есть примерно каждые четвертые сутки были «красными». По этому показателю год занимает второе место в текущем столетии, уступая только рекордному 2003 году, когда было и больше вспышек, и больше бурь.

Повышенная геомагнитная активность, по оценкам ученых, сохранится как минимум до конца года, а возможно, и в следующем. После чего начнется спад на фоне приближающегося солнечного минимума.

19 апреля геомагнитная обстановка может ухудшиться. По прогнозам, вероятность магнитной бури составляет около 70%. Еще в 20% случаев ожидается возбужденная магнитосфера, и лишь в 10% — спокойный фон. Максимальная активность может достигнуть 5 баллов — это слабая магнитная буря уровня G1, но на графиках она уже обозначается как красный уровень.

Геомагнитная активность начнет расти уже с полуночи. В это время ожидается возбужденная магнитосфера — около 4 баллов. С 03:00 ночи ситуация ухудшится: начнется магнитная буря, которая продлится примерно до 06:00 утра. Это будет основной пик — до 5 баллов. После этого, с 06:00 до 12:00, буря ослабнет, но фон останется повышенным — около 4 баллов. Это так называемый оранжевый уровень, близкий к буре. После полудня прогнозируется относительное затишье. На графиках будет зеленый уровень, однако полностью спокойной обстановку назвать нельзя — показатели останутся выше нормы, ближе к 3–4 баллам.

