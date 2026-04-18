В Самаре проверили готовность к паводку на командно-штабной тренировке в Куйбышевском районе

В условиях превышения уровня воды в границах городского округа Самара в Куйбышевском районе прошла штабная тренировка при чрезвычайных ситуациях в период паводка. Учения провели на базах школы № 57 и патрульной службы ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области. Началась тренировка с совместного заседания противопаводковой комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Самара, которое провел первый заместитель главы города Михаил Малыхин.



«Наша основная задача — оповещение жителей о возможной угрозе, при необходимости — организация мероприятий по эвакуации, разворачивание пунктов временного размещения, обеспечение в дальнейшем питанием и предметами первой необходимости до момента спада паводка. Именно для оценки готовности всех служб и отработки механизмов взаимодействия мы проводим вторые в этом сезоне штабные учения. Это позволяет не только выявить потенциальные риски, но и повысить уровень готовности всех участников к возможным чрезвычайным ситуациям. На сегодняшний день сбросы на Жигулевской ГЭС зафиксированы на уровне 29 тысяч кубометров в секунду. Надеемся, что при таком объеме сброса уровень рек не достигнет опасных отметок, но готовность к таким событиям у нас максимальная», – сказал Михаил Малыхин.



Так, на 17 апреля уровень воды составляет 32,14 мБс (метров Балтийской системы высот), что по наблюдениям последних лет меньше значения 2016 года, когда уровень воды поднялся до отметки 32,85 мБс (что также не превысило отметки неблагоприятного гидрологического явления — 33,0 мБс). Мониторинг участков с возможным подтоплением проводится каждые 5 часов.



«Заблаговременно мы определили пункты временного размещения населения и порядок эвакуационных мероприятий при достижении критической отметки уровня воды в реках Самаре и Волге, провели информирование населения нашего района о пунктах временного размещения, раздали памятки с номерами телефонов, а также рассказали о площадках для посадки в транспорт, откуда будет проводиться эвакуация жителей в случае необходимости. На данный момент сформированы 11 аварийных бригад экстренного реагирования для выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ жилищного фонда в случае надобности», – рассказал глава администрации Куйбышевского района Самары Алексей Пугачев.



После заседания комиссия проверила организацию работы пункта временного размещения населения на базе школы № 57, осмотрела место приема пищи, медицинский пункт, место высадки граждан. Сотрудники городского Поисково-спасательного отряда продемонстрировали комиссии организацию аварийно-спасательных работ, а также развертывание техники и специального оборудования для проведения работ по откачке воды.



«Наша основная задача — эвакуация населения, транспортировка пострадавших, подвоз медикаментов в условиях паводка. Все необходимое оборудование для этого у нас есть. В наличии машины высокой проходимости (одна из них сейчас находится на дежурстве в Красноглинском районе), имеется также моторный и моторно-весельный водный транспорт и водолазное снаряжение. Поисково-спасательный отряд несет круглосуточное дежурство», – отметил заместитель начальника по поисково-спасательной работе МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» Иван Полстьянов.



По результатам проведенной штабной тренировки все профильные службы продемонстрировали готовность к выполнению необходимых мероприятий в рамках поставленных задач.

Фото: пресс-служба администрации Самары