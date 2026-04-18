В условиях превышения уровня воды в границах городского округа Самара в Куйбышевском районе прошла штабная тренировка при чрезвычайных ситуациях в период паводка.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 19 по 21 апреля 2026 на юго-востоке Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
Сегодня с раннего утра Самарская область подверглась беспрецедентной вражеской атаке средствами БПЛА. ВСУ нанесли удар по родильному дому в Новокуйбышевске.
21 апреля в Самарской Губдуме Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей» между самарскими читателями и читателями детских библиотек из Казахстана, Мурманска и Снежного из цикла «Диалог культ
С 9 по 16 апреля в Волгограде проходил финальный этап всероссийских соревнований по футзалу среди команд образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций «Футзал - в вузы и ссузы».
22 апреля в 18:00 в Самарской областной библиотеке состоится музыкально-просветительская программа «Весна в басовых тонах». Очередная встреча «Музариума» с ценителями прекрасного порадует редким составом инструментов на одной сцене.
Температура воздуха 19 апреля в Самаре ночью +8, +10°С, днем +15, +17°С.
Магнитная буря накроет Землю 19 апреля
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Вячеслав Федорищев поручил незамедлительно приступить к восстановлению объектов после атаки БПЛА в Самарской области

Сегодня с раннего утра Самарская область подверглась беспрецедентной вражеской атаке средствами БПЛА. ВСУ нанесли удар по родильному дому в Новокуйбышевске. Прилет произошел в непосредственной близости от учреждения. Пострадавших нет. Все дети, пациентки и персонал были незамедлительно эвакуированы и переведены в соседние медучреждения. На месте по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева развернут оперативный штаб, проводятся все необходимые мероприятия, службы работают в усиленном режиме. 

«Весь коллектив проявил себя профессионально и слаженно, пациентки и новорожденные были оперативно эвакуированы в соседние медучреждения. Всех женщин сопровождают врачи, а также психологи. Комиссия оценивает последствия: выбиты оконные блоки, есть повреждения автомобилей скорой. К восстановлению приступим сразу после отмены режима угрозы атаки БПЛА. Ущерб будет возмещен за счет средств региона, к восстановлению приступим незамедлительно», - сообщил Вячеслав Федорищев.

На месте работает первый заместитель Губернатора Самарской области - председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов. 

«По поручению губернатора Вячеслава Федорищева создана оперативная группа. Благодаря правильным и слаженным действиям медицинского персонала все роженицы были своевременно эвакуированы, переведены в другое лечебное учреждение. Пострадавших нет. Сейчас приступаем к восстановительным работам», - отметил Виталий Шабалатов.

«На сегодняшний день все пациенты родильного отделения и гинекологического, кто нуждается в стационарной помощи, переведены в 10-ю городскую больницу. Там сейчас работают главные специалисты по акушерству и гинекологии, по неонатологии. Состояние всех женщин и детей удовлетворительное. Часть пациентов, кто не нуждается в стационарном лечении, переведены на амбулаторное лечение. С учетом сложившейся ситуации, на сегодняшний день маршрутизация выстроена таким образом, что госпитализация будет осуществляться в родильные дома, ближайшие к данной территории. Это городская больница №10 Куйбышевского района и больница имени Пирогова», - сказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. 

Как подчеркнула заместитель главного врача по медицинской части Новокуйбышевского родильного дома Ирина Белова, сотрудники в момент атаки действовали слаженно и оперативно: «Коллектив был обучен, поэтому все действия привели к тому, что никаких потерь или пострадавших не было. Большая благодарность им за то, что они проявили высокую стойкость и активность при эвакуации и помощи нашим женщинам».

Кроме ремонта и восстановления самого медучреждения, оперативно будет приведена в порядок вся прилегающая территория, поврежденная во время атаки.

«Там работает муниципальное предприятие «Благоустройство» по уборке территории. Думаю, что в течение нескольких часов уже можно будет приступить к восстановительным работам. Сейчас ожидаем, когда снизится опасность для принятия более активных действий», - сказал врио главы городского округа Новокуйбышевск Максим Девятов.
Помимо родильного дома, повреждения получили несколько многоквартирных жилых домов в Новокуйбышевске, выбиты окна.  

«Поступила информации по нескольким МКД, где есть повреждения, в частности, повреждены оконные проемы или проемы балконов. На все объекты уже выезжали, составили акты о том, что необходимо сделать. Опрошены жители. Некоторым квартирам уже оказана помощь, закрыты оконные проемы, пока временно. Подчеркну, все восстановим в полном объеме», - сказал Виталий Шабалатов. 

Также зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани. По предварительным данным пострадавших нет. Работают экстренные службы. Развернуты оперативные штабы.

Телефон экстренных служб: 112. В случае обнаружения БПЛА или их элементов, обратитесь по телефону 112. Фото- и видеофиксация БПЛА, последствий их применения ЗАПРЕЩЕНЫ.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
18 апреля 2026  12:44
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
18 апреля 2026  11:57
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
18 апреля 2026  11:31
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
17 апреля 2026  13:11
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
17 апреля 2026  09:26
